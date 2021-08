Anlegerverlag Relay Medical: Hier ist Feuer drin! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.08.2021, 10:32 | 33 | 0 | 0 04.08.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Auftakt – Relay Medical glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Denn der Kurs springt satte rund vier Prozent in die Gewinnzone. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Schaltet Relay Medical dadurch in den Hausse-Modus? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Relay Medical-Aktie. Einfach hier klicken. Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 0,14 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus. Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen Relay Medical-Aktionäre. Fazit: Wie es bei Relay Medical weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





