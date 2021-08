JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer beeindruckenden Marge auf den freien Barmittelzufluss (FCF) im Öl und Energiegeschäft. Die Konsensschätzung für die Marge dieses Bereichs im laufenden Quartal erscheine nun zu niedrig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 02:28 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy! Werbung Long Long Basispreis 22,28€ Hebel 14,68 Ask 0,11 Zum Produkt Short Short Basispreis 24,94€ Hebel 14,42 Ask 0,19 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.