Geschäftsentwicklung 1.HJ 2021: Leichtes Umsatzwachstum, deutliche Ergebnisverbesserung; Kursziel und Rating bestätigt



Die UniDevice AG ist im zweiten Quartal 2021 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt und hat, nachdem im ersten Quartal 2021 ein Umsatzrückgang in Höhe von -9,8 % auf 92,61 Mio. EUR ausgewiesen wurde, einen Umsatzanstieg in Höhe von 11,6 % auf 104,48 Mio. EUR erwirtschaftet. In Summe lagen die Halbjahres-Umsätze mit 197,09 Mio. EUR (VJ: 196,27 Mio. EUR) damit knapp um 0,4 % über dem Vorjahreswert.



Trotz der konstanten Umsatzentwicklung hat sich die bereits in den vergangenen Berichtsperioden eingesetzte Rentabilitätsverbesserung auch im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Sowohl das EBIT in Höhe von 2,53 Mio. EUR (VJ: 2,37 Mio. EUR) als auch die erreichte EBIT-Marge in Höhe von 1,28 % (VJ: 1,21 %) markieren auf Halbjahresbasis jeweils neue Rekordwerte. Nach Unternehmensangaben liegt dies insbesondere an der weiteren Umsatzverschiebung hin zu margenstärkeren Produkten begründet. Genannt wird hier insbesondere der gestiegene Absatz mit AirPods, bei denen die Gesellschaft von kurzfristigen Marktineffizienzen profitiert hat.

In der abgelaufenen Berichtsperiode war der starke Anstieg des operativen Cashflows auf 6,92 Mio. EUR (VJ: 2,10 Mio. EUR) besonders auffällig. Hier machte sich der starke Rückgang der im Nettoumlaufvermögen gebundenen Liquidität bemerkbar, insbesondere der Rückgang der Vorräte um 5,88 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist als eine Rückkehr zur 'Normalität' zu sehen, nachdem zum Geschäftsjahresende 2020 ein starker Vorratsanstieg ausgewiesen wurde. Der starke operative Liquiditätszufluss wurde primär dazu genutzt, die Bankverbindlichkeiten in Höhe von 3,33 Mio. EUR vollständig zurückzuführen. Zum Bilanzstichtag 30.06.2021 verfügt die UniDevice AG damit über finanzielle Verbindlichkeiten in Höhe von 9,79 Mio. EUR (31.12.2020: 12,93 Mio. EUR) und kann zudem im Rahmen einer Betriebsmittelkreditlinie weitere Verbindlichkeiten in Höhe von 8,0 Mio. EUR in Anspruch nehmen.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 4,60 Euro