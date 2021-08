Allen Grund zur Freude haben heute CureVac-Aktionäre. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund neun Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch liegt bei 51,59 EUR. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die bei CureVac eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Für alle, die bei CureVac ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: Bei CureVac geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.