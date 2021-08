Ein sehr interessantes Goldprojekt konnte Canada Silver Cobalt Works jetzt an Land ziehen. Es liegt ganz in der Näher der hochgradigen Macassa-Mine von Kirkland Lake Gold.

Die Liegenschaft, die sich über fast 200 Hektar erstreckt und eine Streichlänge von über 2 Kilometern aufweist, beinhaltet Canada Silver Cobalt zufolge zahlreiche stark alterierte und vererzte Quarzgänge, die an der Oberfläche ausstreichen. Die Vererzung und die vorherrschende Alteration sind äußerst günstig und vor allem auch typisch für andere goldhaltige Erzgänge in dem produktiven Bezirk.

Der äußerst erfahrene Geologe Doug Robinson, der auch die Robinson-Zone von Canada Silver Cobalts Castle-Projekt entdeckte, sowie Jim Reed, ein erfahrener Prospektor, der mit dem Gebiet bestens vertraut ist, hatten die Claims über Jahre hinweg untersucht und dann die „Filetstücke“ zusammengestellt. Genau diese hat das Unternehmen nun erworben.

Erst vor Kurzem wurden erste Schlitzprobennahmen auf dem Projektgebiet abgeschlossen, auf deren Analyseergebnisse Canada Cobalt Silver noch wartet. Diese sollten einen ersten Hinweis darauf geben, welche Gehalte zu erwarten sein könnten. Die Macassa-Mine von Kirkland Lake, die ja nur wenige Kilometer entfernt liegt, gehört jedenfalls zu den hochgradigen Goldminen dieser Welt und weist mit 21,9 g/t Gold einen der höchsten Reservengehalte überhaupt aus!

Fazit: Die Akquisition erlaubt es Canada Silver Cobalt Works, sein Portfolio an Edelmetallprojekten auf das etablierte Gold-Camp Kirkland Lake sowie das produktive Verwerfungssystem Larder Lake-Cadillac auszuweiten. Noch steht man dort ganz am Anfang, doch scheinen uns Lage und die bisher bekannten Gegebenheiten sehr interessant. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.

