Dies zwang das Papier wieder deutlich ins Abseits. Mitte Mai markierte der Wert bei 129,71 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt und tendiert seitdem auf diesem Niveau grob seitwärts. Allerdings hat sich in den letzten Wochen ein potenzielles Doppeltief in diesem Bereich ausgebildet, welches noch auf eine Aktivierung wartet und eine Trendwende einleiten könnte.

Boden noch im Aufbau

Um zumindest den vorläufigen Doppelboden um 130,00 US-Dollar abzuschließen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 155,00 US-Dollar. In diesem Szenario würde weiteres Potenzial zurück an die Barriere um 170,00 US-Dollar frei werden. Aber erst darüber dürfte der mittelfristige Abwärtstrend verlaufend um 195,00 US-Dollar (fallend) in Angriff genommen werden. Rücksetzer unter 138,25 US-Dollar würden dagegen für einen erneuten Test der beiden Tiefs um 130,00 US-Dollar sprechen.