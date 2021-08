Foto: finanzbusiness Grenke steigert Konzerngewinn im zweiten Quartal 2021 um über ein Drittel Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 27 | 0 | 0 04.08.2021, 11:52 | Der neue CEO, Michael Bücker, kündigt in einer Telefonkonferenz an, nach den Sonderprüfungen der vergangenen Monate nun erstmal "Ruhe in die Organisation" bringen zu wollen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer