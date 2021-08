UniDevice: Ergebnis deutlich verbessert

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf gut 197 Mio. Euro gesteigert und damit den Rückgang des Startquartals im zweiten Quartal überkompensiert. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich das EBIT trotz der konstanten Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr auf 2,53 Mio. Euro (HJ 2020: 2,37 Mio. Euro) verbessert. Neben dem EBIT markiere die erreichte EBIT-Marge von 1,28 Prozent (HJ 2020: 1,21 Prozent) auf Halbjahresbasis ebenfalls einen neuen Rekordwert. Nach Unternehmensangaben sei hierfür die Umsatzverschiebung hin zu margenstärkeren Produkten verantwortlich. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 habe das Management aber keine konkreten neuen Prognosen publiziert. Demnach werde unverändert ein Umsatzwachstum von rund 12 Prozent und eine Steigerung des Jahresüberschusses um 18 Prozent erwartet.

Für das zweite Halbjahr rechne das Analystenteam zwar mit einer etwas höheren Umsatzdynamik als im ersten Halbjahr, kalkuliere für das Geschäftsjahr 2021 aber nun mit Umsätzen von 412,91 Mio. Euro und damit mit einem Umsatzwachstum von 2,0 Prozent. Für die kommenden Geschäftsjahre behalte GBC die Wachstumsprognosen mit Verweis auf den geringeren Basiseffekt durch die reduzierte Umsatzschätzung 2021 aber bei. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen fairen Wert von unverändert 4,60 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



