Der Handelsriese hat seine Prognose fürs Geschäftsjahr 2020/21 (30.9.) erhöht. Seit den Corona-Lockerungen läuft es wieder rund. Restaurants laden zum Essen ein – das soziale Leben kehrt zurück! Gezielte Hilfen zur Wiedereröffnung der Metro-Kunden führten zu Marktanteilsgewinnen. Der Großhändler mit Food- und Non-Food-Sortimenten beliefert Hotels, Restaurants und Caterer (HoReCa). Die 16 Millionen Kunden können wahlweise in den Großmärkten einkaufen, Online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützen die Düsseldorfer die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbständigen. Die Deutschen sind in 34 Ländern aktiv. Im Geschäftsjahr 2019/20 kamen 25,6 Milliarden Euro Umsatz rein. Im dritten Quartal 2020/21 wuchs der Umsatz mit HoReCa-Kunden währungsbereinigt um 57%, er überstieg im Juni erstmals das Vor-Pandemie-Niveau und entwickelte sich im Juli weiter positiv. Chef Steffen Greubel erwartet nur einen Rückgang des Umsatzes von minus 0,5% bis minus 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Bislang war er von minus 3% bis minus 6% ausgegangen. Das bereinigte Ebitda soll zwischen plus 50 und minus 75 Millionen landen. Zuvor ging er von bis zu minus 175 Millionen Euro aus. Das dritte Quartal wuchs flächenbereinigt im Umsatz um 15%. Innerhalb von 9 Monaten sprangen plus 24 Millionen Euro Ebitda währungsbereinigt heraus. Der E-Commerce unterstützte während der Pandemie die Kunden: Die Kombination von Märkten, Lieferung und Service erwies sich als effizient. Mitarbeiter beraten die HoReCa-Kunden über eine Hotline, wie sie staatliche Hilfen in Anspruch nehmen können. Zudem vermitteln sie über Partner Finanzierungen. Greubel nimmt kleinere Rivalen ins Visier. Im Oktober 2020 schluckte er Aviludo Group, den zweitgrößten portugiesischen Lebensmittel-Lieferanten mit Sitz in Quarteira, Algarve. Der Zukauf soll weitestgehend unabhängig bleiben und seine Marke weiterführen. Mit dem Verkauf von Real und der Mehrheitsbeteiligung an Metro China gelangen wichtige Weichenstellungen. Durch Transaktionen sanken die Schulden um knapp 2 Milliarden. Es wurde in der Verwaltung gespart. 41% der Stämme besitzt Daniel Kretínský. Der tschechische Milliardär hatte im Juli 2019 ein Übernahmeangebot unterbreitet, war aber am Widerstand der anderen Großaktionäre gescheitert. Wir rechnen mit einem zweiten Versuch. Die Stammaktien kosten 10,80 Euro. KGV 24 (2022). Der Gewinn dürfte in den Folgejahren stark anziehen. Allein im dritten Quartal stapelte sich der Überschuß auf 63 Millionen. Die Dividende wird vermutlich von 30 auf 40 Cent erhöht. Rendite 3,7%. Fazit: Value-Papier mit Übernahmephantasie. Der Kurs dürfte ans alte Top bei 18,50 Euro (2017) anknüpfen.