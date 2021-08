dm-drogerie markt erhält fünf GREEN BRANDS-Auszeichnungen / Erfolgreichstes Unternehmen in der Geschichte von GREEN BRANDS (FOTO)

Veitsbronn (ots) - Stolz und große Freude in Karlsruhe: Als erstes Unternehmen

hat dm gleich fünf GREEN BRANDS- Auszeichnungen am gleichen Tag erhalten. Neben

dem Unternehmen selbst wurden die vier dm-Marken alverde NATURKOSMETIK, ALANA,

dmBio und erstmals auch Pro Climate für ihr Engagement im Bereich der

ökologischen Nachhaltigkeit als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet.



Im Re-Validierungsverfahren übertraf dm die geforderte Benchmark in besonderem

Maße. Vor allem bei den Themen Umweltmanagementsysteme, Abfallstrategie,

Bewusstseinsbildung und Corporate Social Responsibility konnte dm die Jury

überzeugen.





"Wir sind enorm beeindruckt, auf welch hohem Niveau der ersten Zertifizierung2019 es dm nun gelang, sich bei der Re-Zertifizierung 2021 nochmals zuverbessern. Es beweist, dass dm die Nachhaltigkeit in der DNA verankert hat undnicht müde wird, sich in allen Bereichen stetig zu verbessern", erklärt NorbertLux, Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH."Mit den mehrmaligen Auszeichnungen der dm-Marken und auch des gesamtenUnternehmens ist dm damit das erfolgreichste Unternehmen in sieben Ländern mitüber 650 validierten und 250 ausgezeichneten Marken", ergänzt Lux.Die dm-Marken alverde NATURKOSMETIK sowie dmBio wurden zudem bereits inÖsterreich mehrfach ausgezeichnet und vergangenes Jahr erstmals auch inTschechien."Zu einer kundenorientierten Händlerleistung gehört auch die nachhaltigeVeranlagung. Denn für immer mehr Kunden und Mitarbeiter ist das eineSelbstverständlichkeit. Wie gut uns das als Arbeitsgemeinschaft insgesamtgelingt, zeigt die Würdigung mit der GREEN BRAND Auszeichnung", sagt KerstinErbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagementund für den Arbeitskreis Nachhaltigkeit, der die Strategie koordiniert.GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständigeMarkenbewertungs-Organisation. Sie zeichnet - in internationaler Zusammenarbeitmit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz undNachhaltigkeits-Bereich - ökologisch nachhaltige Marken aus und verleiht dasGREEN BRANDS-Gütesiegel .Mit dieser Auszeichnung und dem Gütesiegel, das eine eingetragene/geschützteEU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit ist, werden Marken(Unternehmen / Produkte / Dienstleister / Lebensmittel / Verbände) geehrt, diesich in besonderem Maße um den Schutz der Umwelt, des Klimas, der Natur, derArtenvielfalt sowie der Ressourcen kümmern und dies in einem strengenZertifizierungsverfahren beweisen..Die GREEN BRANDS Organisation ist seit 2011 in nunmehr sieben Ländern tätig(Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Italien).