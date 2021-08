Berlin (ots) - Die Business-Banking-Plattform Penta hat ihr Angebot erneuert und

bietet ab sofort drei verschiedene Kontomodelle an: Starter, Comfort und

Enterprise. Gänzlich neu ist dabei das Enterprise-Modell für monatlich 49 Euro.

Dieses richtet sich an größere Unternehmen mit höherem Geschäftsaufkommen und

beinhaltet unter anderem größere Freikontingente für Visa-Karten, Unterkonten

und SEPA-Transaktionen.



Eine weitere Neuheit: Bei allen Modellen ist es ab sofort möglich, einzelne

Funktionen und Leistungen der Business-Banking-Plattform monatlich dazuzubuchen

und damit das gewählte Kontomodell individuell anzupassen. Auch

Bestandskund:innen können demnach ab sofort zusätzliche Leistungen buchen, für

sie ergeben sich ansonsten keine Änderungen.





"Penta bietet jetzt Deutschlands flexibelstes Geschäftskonto an. UnsereKund:innen können ihr Konto ab sofort noch besser auf ihre Bedürfnisseanpassen", sagt Markus Steiff, Chief Growth Officer bei Penta. Mit derwachsenden Anzahl größerer Unternehmenskunden habe es außerdem ein passendesKontomodell gebraucht, das bislang nur auf Anfrage bereitgestellt wurde.Zu den flexibel buchbaren Extra-Funktionen und -Leistungen zählen zusätzlicheVISA-Debitkarten, Kontonutzer, Unterkonten und Lastschrifteinzüge. AlleKontomodelle lassen sich monatlich wechseln, gleiches gilt für die zubuchbarenLeistungen. Alle Preise und Leistungen sind unter folgendem Link zu finden:https://getpenta.com/de/pricing/Bestandteil der erneuerten Kontomodelle wird künftig auch eine nachhaltigeDebit-Karte aus recyceltem Material sein. Die Ausgabe an Kund:innen startet imHerbst 2021.Über PentaPenta ist die digitale Plattform für Business Banking für kleine und mittlereUnternehmen sowie Solo-Selbständige und Freiberufler:innen. Innerhalb wenigerMinuten können Unternehmen ein Geschäftskonto digital beantragen und erhalteneine deutsche IBAN, Debitkarten, digitales Ausgaben- und Rechnungsmanagement undviele weitere Finanzlösungen. Als offizieller DATEV Marktplatz Partnerermöglicht Penta außerdem den Transfer von Buchhaltungsdaten über die offizielleSchnittstelle zu DATEV. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinenHauptsitz in Berlin, mit einem weiteren Büro in Belgrad.Pressekontakt:Christoph KrösmannSenior PR ManagerMail: mailto:press@getpenta.comMobil: 0170 3384868http://www.getpenta.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157635/4985441OTS: Penta Fintech GmbH