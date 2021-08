Und es sieht so aus, als ob die NIKOLA Aktie wieder in die Tiefs abtaucht, die sie bereits vor den Q1-Zahlen testete. Kurse unter 10,00 USD kommen wieder in greifbare Nähe. Die zwischenzeitliche Kurserholung der Aktie bis auf gut 18,00 USD ist verraucht. Woran es liegt? Natürlich wirkt die Anklageerhebung gegen den Gründer und Ex-CEO Trevor Milton wegen Anlagebetrug nach. Konkret wegen falscher und irreführender Aussagen gegenüber Privatanlegern mittels sozialer Medien über die NIKOLA Corp., um diese zu Aktien-Käufen zu motivieren. Und die drohenden Höchststrafen mit 20 respektive 25 Jahren zeigen die Gewissheit des Staatsanwalts des Gerichtsbezirks Manhattan diese Aussagen belegen zu können. Und erhöhen die Gefahr für hohe Kosten der bereits laufenden Sammelklagen gegen NIKOLA wegen des Verhaltens/Betrugs des Ex-CEO’s.

In der Anklage werden eigentlich alle Aussagen Milton’s über NIKOLA als grundfalsch bezeichnet – was natürlich auch auf die aktuelle Gesellschaft „zurückfällt“

Die Zusammenfassung der Staatsanwaltschaft über die irreführenden Aussagen stellt eigentlich alles infrage, was NIKOLA ausmachte – oder macht? Am 29.07.2021 ging der Bezirksstaatsanwalt für Manhattan (Southern District of New York) an die Öffentlichkeit. So soll Trevor MILTON falsche Behauptungen in Bezug auf fast alle Aspekte von Nikolas Geschäft gemacht haben. Im einzelnen und später in der Presseerklärung des Distriktstaatsanwalts ausführlich begründet:

(a) falsche und irreführende Aussagen, dass das Unternehmen schon früh erfolgreich einen „voll funktionsfähigen“ Sattelschlepper-Prototyp namens „Nikola One“ entwickelt hatte, während MILTON wusste Prototyp war nicht funktionsfähig;

(b) falsche und irreführende Aussagen, dass Nikola einen elektrisch- und wasserstoffbetriebenen Pickup namens „the Badger“ von Grund auf mit Nikolas Teilen und Technologie konstruiert und gebaut habe, als MILTON wusste, dass dies nicht stimmte;

(c) falsche und irreführende Aussagen, dass Nikola Wasserstoff produzierte und dies zu reduzierten Kosten, obwohl MILTON wusste, dass Nikola überhaupt keinen Wasserstoff produzierte;