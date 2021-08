Axel Salzmann, CFO der HENSOLDT AG, sagt: „Wir sind sehr stolz, dass wir unsere eigenen hohen Erwartungen erneut übertreffen konnten. Wir sehen zum einen, dass sich die avisierte Projektpipeline in unseren Auftragsbüchern niederschlägt. Zudem setzen wir unseren Auftragsbestand konsequent in Umsatz um, ohne die Kostenseite aus den Augen zu verlieren. Deshalb können wir die Prognose für das Gesamtjahr 2021 in allen KPIs bestätigen.“

Pipeline übersetzt sich in steigende Auftragseingänge

HENSOLDT konnte im ersten Halbjahr 2021 substanzielle Aufträge aus einer Pipeline an nationalen und internationalen Projekten gewinnen. Dazu zählen auch die jüngst durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags genehmigten Beschaffungsprogramme, an denen HENSOLDT mit Aufträgen in Höhe von rund 2 Milliarden EUR beteiligt ist. Dabei handelt es sich um Aufträge über alle Dimensionen hinweg – Land, Luft, See und Cyber.

Für das PEGASUS-Programm wird HENSOLDT als Generalauftragnehmer fungieren und die Herstellung der gesamten Aufklärungstechnologie verantworten. Weitere bereits im ersten Quartal gewonnene Aufträge umfassen unter anderem die Produktion und Lieferung von Radar- und Selbstschutzsystemen für das Quadriga-Programm in Höhe von rund 300 Millionen EUR sowie die Produktion und Lieferung der optronischen Beobachtungs- und Aufklärungssysteme für den Spähwagen Fennek im Volumen von rund 70 Millionen EUR.

Umsatz und Ergebnis übertreffen eigene Erwartungen

Die steigenden Auftragseingänge spiegeln sich auch in der Umsatzentwicklung wider: So übertrafen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr mit 486 Millionen EUR das bereits starke Vorjahresniveau um rund 10% (Vorjahr: 440 Millionen EUR). Auch das bereinigte EBITDA liegt mit 44 Millionen EUR trotz der anlaufenden Großprojekte über den eigenen Erwartungen. Die Liquidität entwickelt sich mit einem bereinigten Free Cashflow vor Steuern und Zinsen von – 57 Millionen EUR (Vorjahr: 26 Millionen EUR), trotz geplanter Investitionen in Working Capital, ebenfalls über Plan.

Celia Pelaz in den Vorstand der HENSOLDT AG berufen

Zum 1. Juli 2021 hat der Aufsichtsrat der HENSOLDT AG den Vorstand von drei auf vier Mitglieder erweitert und Celia Pelaz als Chief Strategy Officer berufen. Zusätzlich zu ihrer bisherigen Verantwortung für die Division Spectrum Dominance & Airborne Solutions sowie HENSOLDT Ventures wird sich Celia Pelaz nun verstärkt um die strategische Ausrichtung und die weitere Geschäftsentwicklung des Unternehmens kümmern.

Ausblick für 2021 bestätigt

HENSOLDT kann seine Prognose für das Jahr 2021 voll bestätigen. HENSOLDT geht für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin von einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatz zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden EUR sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 18% aus (vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil). Zudem plant das Unternehmen, den Verschuldungsgrad auf unter 2,25x zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres zu senken.

Aktuell (04.08.2021 / 12:09 Uhr) notieren die Aktien der Hensoldt AG im Xetra-Handel bei 14:54 EUR.