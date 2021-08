Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 30 US-Dollar angehoben. Der Analyst Matthew Boss begründete die Empfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der …