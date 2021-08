SmartStream stellt Mark Morris zur Bedienung der steigenden Nachfrage nach Managed Services ein

Mit einer mehr als 30-jährigen Branchenerfahrung war Mark Morris als Managing Director bei verschiedenen Investmentbanken wie NatWest Markets, Nomura und der Commerzbank tätig. Vor seinem Wechsel zu SmartStream arbeitete er bei JDX Consulting im Raum EMEA an verschiedenen Transaktionslebenszyklusprojekten und unterstützte Kunden bei aufsichtsrechtlichen Änderungen. Davor war Morris bei TORI Global Management Consultants an Cyberprojekten beteiligt.

SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt heute die Berufung von Mark Morris zum Head of Sales, Managed Services, bekannt. Seine technologische und operative Expertise soll in Funktionen wie Abstimmungen, Kapitalmaßnahmen, Sicherheitenmanagement, Cash- und Liquiditätsmanagement, Gebühren- und Kostenmanagement sowie Referenzdaten einfließen.

Mark Morris, Head of Sales, Managed Services, SmartStream, sagte: „In den letzten Monaten verzeichnen wir mehr Wachstum aufgrund der Verbreitung von cloudbasierten und Managed Services, darunter bereitgestellte Lösungen. SmartStream gilt durch die Bereitstellung von Komplettlösungen mit definierten Ergebnissen auf dem Markt als vertrauenswürdiger Partner und der Servicestandard und das Kundeninteresse dort beeindrucken mich. Ich habe mich für ein Unternehmen mit renommierten Produkten und einem tollen Team entschieden.“

Morris Mark wird an Nick Smith, EVP Managed Services, SmartStream, berichten, der erklärte: „Es besteht enormes Interesse an den Managed Services von SmartStream und die Nachfrage und das Interesse der Kunden sind so groß wie nie zuvor. Wir brauchten einen Experten wie Mark, der über fundierte Branchenkenntnisse verfügt und unseren Kunden helfen kann, operative Spitzenleistungen zu erbringen. Mit Freude begrüße ich Mark im Team und ich bin sicher, dass sein Fachwissen uns dabei helfen wird, unsere Kunden in diesem anspruchsvollen Bereich des Marktes weiterhin zu bedienen.“

