Es geht ans Eingemachte: Element 29 hat das Bohrprogramm auf dem Kupferprojekt Elida begonnen.

Die geplanten sechs Bohrungen mit einer Tiefe von 450 bis 1.000 m haben drei Hauptziele: Erstens, soll der Bohrlochabstand so verringert werden, dass eine Schätzung einer Mineralressource in einem Teil von Ziel 1 vorgenommen werden kann; zweiten soll die die vertikale Kontinuität und Zonierung der Mineralisierung in Ziel 1 getestet werden und drittens erhofft man sich ein besseres Verständnis der Grenzen der Mineralisierung, die aus früheren Bohrungen und Aufschlüssen bekannt sind.

Element 29 Resources Inc. ( TSXV: ECU; FRA: 2IK ) hat mit einem 4.000 Meter umfassenden Bohrprogramm begonnen, um die bekannte Kupfermineralisierung auf seinem Kupferprojekt Elida in Zentralperu weiter zu erkunden. Den Auftakt macht eine 1.000 Meter lange, vertikale Bohrung im Herzen der Lagerstätte. Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Brian Booth, President und CEO, bekannt. Booth tritt aus persönlichen Gründen zurück. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger hat begonnen.

Paul Johnston, Vice President of Exploration von Element 29, sagte: „Dieses Bohrprogramm ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da es uns Informationen liefern wird, die für das Verständnis des Mineralsystems bei Ziel 1 von entscheidender Bedeutung sind, und es uns ermöglichen wird, möglicherweise eine erste Mineralressourcenschätzung für einen Teil des Ziels durchzuführen. Die Bohrergebnisse werden die Entscheidungen über die weitere Exploration von Ziel 1 beeinflussen. Ich bin sehr stolz auf unser neu zusammengestelltes peruanisches Explorationsteam, das eine vorbildliche Arbeit geleistet hat, um sicherzustellen, dass alle gesund und sicher bleiben, während es sich unter schwierigen Pandemiebedingungen auf dieses Bohrprogramm vorbereitete."

Erstes Bohrloch reicht bis in eine Zieltiefe von 1000 Metern

Das erste Loch des aktuellen Bohrprogramms wird vertikal bis in eine Tiefe von 1.000 m gebohrt, um die Tiefenausdehnung der Mineralisierung unterhalb eines der stärkeren kupfermineralisierten Abschnitte in ELID012 zu testen (393 m mit 0,455 % Cu, 0,048 % Mo, 3,58 g/t Ag, für 0,623 % CuEq1 innerhalb von 503 m mit 0,42 % Cu, 0,046 % Mo, 3,23 g/t Ag, für 0,579 % CuEq, siehe Pressemitteilung vom 5. Januar 2021). Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung wurde bei früheren Bohrungen bis zu einer maximalen Tiefe von 400 m durchteuft und ist in der Tiefe weiterhin offen. Die verbleibenden Bohrlöcher sollen die Mineralisierung in einem Abstand durchschneiden, der für eine potenzielle Schätzung einer abgeleiteten Mineralressource geeignet ist, und die Position und Geometrie der Mineralisierungsgrenzen eingrenzen (siehe Abbildung 3). Das Unternehmen wird in den folgenden Tagen eine zusätzliche Bohreinheit hinzufügen (siehe Abbildung 4). Das Bohrprogramm wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen werden und die Ergebnisse im vierten Quartal 2021 bekannt gegeben.



Abbildung 1: Das erste Bohrloch dieser Kampagne ist zugleich das tiefste, das je auf dem Elida Projekt gebohrt wurde. Es soll bis in eine Zieltiefe von 1.000 Metern reichen. Bisher wurde nur bis in Tiefen von 400 Metern exploriert.

CEO Brian Booth tritt zurück

Brian Booth, Präsident und CEO, hat beschlossen, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Die Suche nach einem neuen CEO hat begonnen, wobei Brian Booth seine Funktion weiter ausüben wird, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Richard Osmond, Chairman, kommentierte: „Im Namen des Board of Directors möchte ich Brian Booth für seinen Einsatz danken, mit dem er das Unternehmen durch die Notierung an den verschiedenen Börsen und die Einleitung der Bohrkampagne 2021 geführt hat.“

Brian Booth kommentierte: „Mit gemischten Gefühlen gebe ich meinen Rücktritt bekannt, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, während Element 29 zu florieren beginnt. Wir haben ein vielfältiges und starkes Führungsteam aufgebaut, von dem ich weiß, dass es das Unternehmen mit anhaltendem Erfolg weiter voranbringen wird.“

