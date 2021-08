Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.08.2021

Kursziel: 54,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Gute operative Entwicklung setzt sich in Q2 fort



CLIQ hat gestern gute Q2-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. Zudem verkündete das Unternehmen jüngst durch den Erwerb exklusiver Übertragungsrechte der italienischen Serie-B-Meisterschaft eine Erweiterung des Contents im Sportbereich.



Erneut zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt: Die Erlöse stiegen in Q2 mit +22,8% yoy auf 33,1 Mio. Euro und lagen damit leicht unter unserer Erwartung (MONe: 35,0 Mio. Euro; Q1/21: +49% yoy). Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang jedoch die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr (Q2/20: +86,9% yoy). Regional betrachtet kommt der Löwenanteil des Wachstums nach wie vor aus Nordamerika (+58,0% yoy). Allerdings stiegen die Erlöse auch in Europa mit +10,4% yoy erneut zweistellig, was u.E. auf einen erfolgreichen Verlauf der Marketingumstellung schließen lässt. Die Marketingausgaben erhöhten sich in Q2 um +39% yoy auf 11,9 Mio. Euro und damit deutlich unterproportional zum EBITDA, das mit +52% yoy auf 6,3 Mio. Euro stieg und etwas über unserer Prognose lag (MONe: 6,1 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit spürbar auf 19,0% (Vj.: 15,2%). Hintergrund der Ergebnisverbesserung ist neben den erfolgreichen Marketingmaßnahmen auch die zunehmende Nutzung der Kreditkarte als Zahlungsmittel (67% vs. 51% im Vj.), die einen geringeren an Dritte abzuführenden Kostenanteil aufweist. Das Ergebnis je Aktie wuchs mit +107% auf 0,62 Euro aufgrund des Effekts durch den Erwerb der Minderheitsanteile an der Hype Ventures B.V. überproportional. Die liquiden Mittel reduzierten sich durch die Kaufpreiszahlung (6 Mio. Euro) sowie die Dividendenausschüttung (3,3 Mio. Euro) auf 3,3 Mio. Euro (31.03.: 5,6 Mio. Euro). Die Jahresziele (Umsatz >140 Mio. Euro; EBITDA rd. 22 Mio. Euro) wurden bestätigt.



