Mentor Andrey Khovratov startet kostenlosen Online-Kurs über Blockchain und Kryptowährungen auf Academy of a Private Investor

Moskau (ots/PRNewswire) - Der persönliche Erfolgsmentor und berühmte Investor

Andrey Khovratov hat eine offene Einladung zu seinem neu geschaffenen und

gebührenfreien Kurs "Fundamentals of Blockchain" ausgesprochen, der Händlern und

Krypto-Enthusiasten sowie neugierigen Anfängern die Türen zur Kryptowelt öffnen

wird. Die erste Sitzung wird am 5. August um 16:00 Uhr (GMT+3) virtuell

stattfinden.



Mentor Andrey Khovratov, der über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzwelt hat,

betont die Bedeutung von Kryptowährungen. "Die Welt verändert sich, und wir

müssen mit dem Wandel gehen. Investitionen in Kryptowährungen können eine

perfekte Möglichkeit sein, das Portfolio eines Anlegers zu diversifizieren.

Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Gewinne zu erzielen und Geld zu

verdienen. Das Problem ist, dass die Menschen noch nicht mit der Technologie

vertraut sind."





Mentor Andrey Khovratov sieht enorme Lücken im traditionellen Bildungssystem, indem es keine Programme zu Finanzen und Investitionen gibt, so dass viele sichauf eigene Faust weiterbilden oder professionelle Kurse besuchen."Unser Bildungssystem ist veraltet und nicht darauf ausgelegt, mit derschnelllebigen Welt der Finanzen Schritt zu halten, ganz zu schweigen von Krypto. In meiner Arbeit als Mentor sehe ich es als wichtig an, Menschen dabei zuhelfen, das Potenzial von Investitionen und Kryptowährungen zu begreifen."Die erste Sitzung des Kurses wird auf der Plattform Zoom in 12 verschiedenenSprachen abgehalten. Zu den behandelten Themen gehören die Grundlagen derBlockchain-Technologie, die Geschichte, die heutige Bedeutung, die Arten vonToken und Einkommen sowie die Grundlagen des Mining. Der erste Redner ist derFinanzmanager, Handelsspezialist und Privatanleger Ivan Poluyanchik.Mentor Andrey Khovratov stellt fest, dass die Weitergabe seines Wissens überFinanzen eine sehr erfüllende Tätigkeit ist. Er freut sich, seinen Studenten undMentees auf ihrem Weg in die finanzielle Freiheit zu helfen, indem er ihnen dierichtigen Werkzeuge an die Hand gibt, um Fehler zu vermeiden."Finanzielle Freiheit ist keine Zauberei oder Raketenwissenschaft. Es ist eingrundlegendes Menschenrecht. Das Problem ist, dass die Menschen nicht über dienötigen Tools verfügen. Es fehlt ihnen an Informationen, wie sie sie erreichenkönnen. Das ist das eigentliche Problem, das wir lösen müssen. Krypto könnte eindirekter Weg in die finanzielle Freiheit sein."Anmerkungen der RedaktionAcademy of a Private Investor (https://academyprivateinvestment.com/) wurde vondem Mentor und berühmten Investor Andrey Khovratov gegründet. Die Akademieerstellt ein Ausbildungssystem für Privatanleger. Das Ziel der Akademie ist es,ihren Mitgliedern ein umfassendes Verständnis der Wissenschaft des Investierenszu vermitteln, damit sie nach finanzieller Freiheit streben können.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1587320/Academy_of_a_Private_Investor.jpgPressekontakt:Erik Blazkoerik@dailycoin.com+370 616 00 565Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157570/4985515OTS: Academy of a Private Investor