Medaro Mining ernennt Dr. Julie Selway zur technischen Beraterin

Anfang der 2000er Jahre, während des Tantal-Booms, arbeitete Dr. Selway drei Jahre lang für Ontario Geological Survey. Während dieser Zeit besuchte und arbeitete sie an etwa 90 % der Lithium-Pegmatite in der Provinz Ontario, einschließlich des Pegmatits Superb Lake im Jahr 2002, welcher im Ontario Open File Report 6195 (2006) zusammengefasst wurde. Zu den weiteren bemerkenswerten Projekten, an denen sie arbeitete, gehören die Pegmatitfelder Case Lake, Georgia Lake, Seymour Lake, Crescent Lake und Separation Rapids.

Dr. Selway schloss 1999 ihre Doktorarbeit über Turmalin in granitischen Pegmatiten an der University of Manitoba ab. Die Doktorarbeit untersuchte Turmalin in Petalit-, Lepidolit- und Elbait-Subtypen aus 15 verschiedenen Lokalitäten, darunter Ontario, Manitoba, Kalifornien, Schweden und Tschechien. Dr. Selway hat 23 Artikel für wissenschaftliche Journals über Pegmatite mitverfasst, darunter im Jahr 2005 ein Paper über Pegmatit-Explorationstechniken.

Hugh Maddin, CEO von Medaro, sagte: „Wir freuen uns sehr, Dr. Selway als technische Beraterin im Team von Medaro Mining begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Die umfangreiche Erfahrung und das Wissen von Dr. Selway werden von erheblichem Nutzen sein, um unsere Interessen zu fördern.“

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) bzw. CYR South in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, welches die Entwicklung und Kommerzialisierung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat zum Ziel hat.

