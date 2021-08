BioNTech schließt Übernahme von Kites Neoantigen-TCR Zelltherapie-Plattform und Produktionsanlagen im amerikanischen Gaithersburg ab

MAINZ, Deutschland & Santa Monica, USA, 4. August 2021 – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech”) und Kite , ein Unternehmen der Gilead-Gruppe (Nasdaq: GILD, „Kite”) gaben heute bekannt, dass BioNTechs Übernahme von Kites Neoantigen-T-Zell-Rezeptor (TCR) Entwicklungsplattform für solide Tumore sowie die Produktionsanlagen für klinische Produktkandidaten samt Mietverträgen für die Produktionsstätte im US-amerikanischen Gaithersburg abgeschlossen wurde. Die Transaktion wurde am 19. Juli 2021 bekanntgegeben.

Die Übernahme stärkt BioNTechs Zelltherapie-Pipeline durch eine Beschleunigung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms für individualisierte Neoantigen-TCR-Zelltherapien für solide Tumore. Aufbauend auf der erfolgreichen Übernahme von Neon Therapeutics im Jahr 2020 erweitert sie BioNTechs Zelltherapie-Expertise und entsprechende Produktionskapazitäten in Nordamerika. Mit drei abgeschlossenen Akquisitionen innerhalb von 14 Monaten untermauert BioNTech seine Unternehmensstrategie, das eigene organische Wachstum durch gezielte Akquisitionen zu ergänzen. So erweitert BioNTech die eigenen Fähigkeiten und beschleunigt die Entwicklung seiner breiten Immuntherapie-Pipeline.

Vor dem Abschluss der Übernahme wurde allen Kite-Angestellten am Standort Gaithersburg ein Arbeitsvertrag bei BioNTech angeboten. Das Werk wird vollständig in BioNTechs Geschäftsbetrieb in den USA sowie BioNTechs globalem Produktionsnetzwerk integriert.

