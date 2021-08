Consolidated Uranium stellt Update hinsichtlich Mountain-Lake-Optionsabkommen bereit

Toronto (Ontario), 4. August 2021. Consolidated Uranium Inc. (TSX-V: CUR, OTCQB: CURUF) („CUR“, das „Unternehmen“ oder „Consolidated Uranium“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-c ...) freut sich, das folgende Update hinsichtlich des Optionsabkommens (das „Optionsabkommen“) mit IsoEnergy Ltd. (TSX-V: ISO) („IsoEnergy“) bekannt zu geben, das ursprünglich am 16. Juli 2020 gemeldet wurde und CUR die Option bietet, eine ungeteilte 100-%-Beteiligung am Uranprojekt Mountain Lake („Mountain Lake“ oder das „Konzessionsgebiet“) im kanadischen Territorium Nunavut bereitzustellen.

Nach dem Erhalt der Aktionärsgenehmigung des Optionsabkommens bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 29. Juni 2021 hat die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“) das Optionsabkommen, das am 3. August 2021 in Kraft getreten ist, bedingt genehmigt. Infolge des Inkrafttretens des Optionsabkommens und gemäß dessen Bedingungen wird CUR eine erste Vergütung an IsoEnergy entrichten, die aus (i) 900.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) unter Annahme eines Preises von 1,99 $ pro Aktie (dies entspricht dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien bis 29. Juli 2021, dem vorletzten Handelstag unmittelbar vor dem Inkrafttreten des Optionsabkommens) sowie (ii) einer Barzahlung in Höhe von 20.000 $ besteht.

Bedingungen des Optionsabkommens

Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens kann die Option nach Ermessen des Unternehmens am oder vor dem zweiten Jahrestag des Inkrafttretens des Optionsabkommens für eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 $ in bar oder in Form Stammaktien zu einem Preis pro Aktie, der dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien bis zum vorletzten Handelstag vor dem Ausübungsdatum der Option entspricht, sowie für die Deckung bestimmter Ausgaben, die IsoEnergy im Konzessionsgebiet getätigt hat, ausgeübt werden. Sollte sich das Unternehmen dazu entscheiden, seine Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets auszuüben, hat IsoEnergy außerdem Anspruch auf die folgenden bedingten Zahlungen (die „bedingten Zahlungen“), die nach Ermessen von CUR in bar oder in Form Stammaktien zu begleichen sind: