All for One sieht sich als Profiteur der Migrationswelle auf SAP S/4HANA Von der All for One Group gibt es heute Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020/2021. Die Gesellschaft meldet einen Anstieg der Gesamterlöse um 5 Prozent auf 280,4 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern konnte der operative …