CANCOM schließt Verkauf der CANCOM Ltd. an Telefónica TECH erfolgreich ab



04.08.2021 / 13:23

- Buchgewinn aus Veräußerung in Höhe von 225 Mio. Euro

- Transaktion stärkt Ausgangslage für Wachstum in der DACH-Region



München, 4. August 2021 - Die CANCOM SE hat den Verkauf der Tochtergesellschaft CANCOM Ltd. zu einem Enterprise Value von knapp 400 Mio. Euro an Telefónica TECH erfolgreich abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion (Closing) ist heute erfolgt. Mit dem Abschluss sind der CANCOM SE Barmittel in Höhe von rund 390 Mio. Euro zugeflossen. Der Buchgewinn in Höhe von rund 225 Mio. Euro wird im dritten Quartal 2021 im Periodenergebnis der CANCOM Gruppe ausgewiesen.