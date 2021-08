Im Vorfeld der anstehenden Zahlenveröffentlichung bietet sich beim Blick auf den aktuellen Kursverlauf von Curaleaf Holdings ein hochgradig spannendes Bild.

Curaleaf hat die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse für den kommenden Montag (09.08.) angekündigt. Eine positive Überraschung käme in Hinblick auf die aktuelle charttechnische Verfassung der Aktie höchst willkommen. Ob die derzeitige schwache Verfassung der Aktie einer Zurückhaltung im Vorfeld der Zahlen oder aber eher der aktuellen Gemengelage im Sektor geschuldet ist, ist offen.