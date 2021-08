yellow.ai bringt 78,15 Mio. US-Dollar für totale Automation der Kundenerfahrung auf

yellow.ai , die weltweit führende Automationsplattform für Kundenerfahrung (Customer Experience, CX) mit weltweit mehr als 700 Unternehmenskunden, gab heute bekannt, 78.15 Mio. US-Dollar in der Kapitalbeschaffungsrunde der Serie C aufgebracht zu haben. Die Runde wurde, zusammen mit Sapphire Ventures und Salesforce Ventures , von WestBridge Capital geleitet. Auch Lightspeed Venture Partners beteiligte sich an dieser Runde, sodass insgesamt 102,15 Mio. US-Dollar bereitgestellt wurden.

Raises $78.15M to Deliver Total CX Automation (Graphic: Business Wire)

yellow.ai ermöglicht Unternehmen, das firmeneigene NLP-System mit -Plattform zu nutzen, um Chatbots und Voicebots in mehr als 100 Sprachen und über mindestens 35 Kanäle aufzubauen, die Funktionen wie Kundensupport, Kundenbindung, Conversational Commerce und Mitarbeitererfahrung automatisieren. Die Plattform wird mit vorintegrierten Unternehmensanwendungen wie SalesForce, Shopify, Cisco, Avaya, Sharepoint und 100 weiteren Anwendungen geliefert.

Seit seiner ersten Finanzierungsrunde ist der regelmäßige jährlichen Umsatz von yellow.ai um 470 % gewachsen und hat seinen Bestand von Hunderten neuer Kunden gesichert. Durch die Automation werden der Support im Wert von 1,3 Bio. US-Dollar automatisiert und die Funktionsfähigkeiten auf den Ende-zu-Ende-Handel, das Marketing, den Personalbereich und das IT-Service-Management erweitert.

Raghu Ravinutala, CEO und Mitbegründer von yellow.ai, sagte: „yellow.ai ist mit seinem Modell der Automation an erster Stelle, bei zusätzlicher menschlicher Unterstützung, aus dem überlaufenen, virtuell unterstützten Markt ausgebrochen, sodass den Unternehmenskunden eine höhere Kundenzufriedenheit und ein schrittweises Erträgniswachstum geboten wird. Mit der schnellen, globalen Erweiterung unserer Kunden und Erträge steuern wir die Rolle als weltweit führender Anbieter in der CX-Automation an und sind optimistisch, dass wir unser Produkt sowie die Partnerschaften, Teams und Community aufbauen können, um die KI in näherer Zukunft wirklich für alle zugänglich zu machen.“