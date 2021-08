Der Immobilienfonds "edira Campus 1" wurde von der Rating-Agentur DEXTRO Group mit AA- bewertet. Positiv wurden insbesondere die angestrebte Fokussierung des geplanten Portfolios auf Mikro-Apartments in Deutschlands Großstädten sowie die spezifische Erfahrung und der Track-Record der Projektpartner hervorgehoben. Die Auswahl der Projekte und die Umsetzung der Bau- und Umbaumaßnahmen wird durch die erfahrene Crosslane Property Group realisiert, das Property- und Facility Management übernimmt die Prime Student Living. In Verbindung mit der kurzen Laufzeit von nur fünf Jahren führt dies zu einer Einstufung in die Risikoklasse 4 (!).

Geplant ist zunächst der Erwerb von zwei Studentenwohnheimen mit insgesamt 490 Wohneinheiten, die einer Vollsanierung unterzogen werden. Darüber hinaus wird in ein neu zu erstellendes Studentenwohnheim investiert, welches ca. 200 Wohneinheiten nach Fertigstellung ausweisen soll. Nach Beendigung der Bau- bzw. Umbaumaßnahmen wird bis zum Verkauf der Objekte in eine Betriebsphase übergegangen. Das Zielvolumen des Fonds beträgt EUR 20 Mio., so dass weitere Projekte und Objekte folgen sollen. Die Auswahl der Projekte und die Umsetzung der Bau- und Umbaumaßnahmen wird durch die Crosslane Property Group realisiert, die seit über 12 Jahren bereits mehr als 30 Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von annähernd EUR 600 Millionen in 7 Ländern und 22 Städten umgesetzt hat.