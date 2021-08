IoT-Anwendung der Inter Act B.V. erneut zertifiziert

--------------------------------------------------------------

Köln/Wien (ots) - Nach einem umfassenden Audit durch die TÜV TRUST IT GmbHUnternehmensgruppe TÜV AUSTRIA erhält die Anwendung "TeleControlNet" ihre zweiteZertifizierung.Inter Act B.V. ist als industrieller Automatisierer und Systemintegrator bereitsseit mehr als 30 Jahren europaweit erfolgreich. Mit der Fokussierung aufindustrielle Anwendungen auf Grundlage von Web- und Cloud-basierten Technologienim Jahr 2000 konzentrierte sich das Unternehmen fortan auf die Ausweitung seinesPortfolios an "smarten" Anwendungen, woraus unter anderem die universelleIoT-Suite SaaS "TeleControlNet" hervorging. Diese intelligente Industrielösungermöglicht das Bedienen von Betriebsprozessen und ganzen Standorten aus derFerne sowie das Erstellen von Management-Prozessen entfernterProduktionsstandorte. Zudem bietet sie ein Cloud-basiertesRemote-Prozess-Engineering sowie das Benchmarking von Remote-Prozessen.Im Herbst vergangenen Jahres erhielt der Edge-Controller als Komponente vonTeleControlNet bereits die Zertifizierung als " Trusted IoT-Device " durch dieTÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA . Nun erzielte Inter Act B.V.mit der Zertifizierung ihrer Anwendung als "TÜV Trusted Application" einenweiteren Erfolg, welcher ebenso wie im vergangenen Jahr von der TÜV TRUST ITbetreut wurde.TÜV TRUST IT bescheinigt TeleControlNet ein hohes Maß an Qualität und SicherheitStefan Möller von der TÜV TRUST IT erläutert den Nutzen dieser neuenZertifizierung für den Entwickler der App: "IoT-Anwendungen wie TeleControlNetsind beliebte Ziele für Hackerangriffe. Gerade im Bereich der industriellenAnwendungen kann ein solcher Angriff nicht nur zu Datenverlust, sondern auch zumassiven Schäden durch Produktionsausfälle führen. Das wiederum würde einenherben Reputationsverlust für den Anbieter der gehackten Anwendung mit sichbringen. Die Zertifizierung als Trusted Application belegt, dass TeleControlNetdas für ihren Einsatz erforderliche hohe Maß an Sicherheit erfüllt."Im Rahmen des Audits wurden Prüfungen in den Kategorien IT-Sicherheit, Betriebund Datenschutz-Management auf Basis des Anforderungskatalogs "TrustedApplication" durchgeführt, welche durchweg zu positiven Ergebnissen führte.Neben einer internen und externen technischen Prüfung ist zudem die Kontrollerelevanter organisatorischer Prozesse zur Administration der Anwendung und derenInfrastruktur für eine erfolgreiche Zertifizierung notwendig.Die Verantwortlichen bei Inter Act B.V. freuen sich, dass sie erneut erfolgreichzertifiziert wurden: "Die zweite Zertifizierung unserer Anwendung ist für unsein wichtiger Schritt, um den Erfolg unseres Unternehmens weiter voranzutreiben.Wir freuen uns, mit einem weiteren Zertifikat unseren Kunden gegenüberbescheinigen zu können, dass unsere Lösung alle Anforderungen erfüllt", so JosNijhof , General Manager der Inter Act B.V.http://www.it-tuv.com/ | https://de.tuvaustria.com#gemeinsam | together - TÜV AUSTRIA Jahresbericht Jetzt downloaden(https://www.tuvaustria.com/annualreport)Pressekontakt:TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA | +49 (0)221 - 96 97 89-0 |info@tuv-austria.com | www.it-tuv.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130329/4985645OTS: TÜV AUSTRIA Gruppe