METZINGEN (dpa-AFX) - Der neue Chef bei Hugo Boss , Daniel Grieder, will mittelfristig das Wachstum des Modekonzerns vorantreiben und zu früherer Profitabilität zurückkehren. Einer der Wachstumstreiber soll die Digitalisierung sein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Metzingen auf seinem Kapitalmarkttag mitteilte. Die Marken - Boss und Hugo - will Grieder modernisieren und damit künftig ein jüngeres Publikum ansprechen. Die Aktie legte zunächst um mehr als 2 Prozent zu, gab jedoch die Gewinne am Mittag zu einem großen Teil wieder ab.

"Es ist alles da - man muss es nur heben", sagte der seit Juni amtierende Konzernchef. Eine Revolution bei dem seit Jahren schwächelnden Modekonzern plant Grieder daher nicht. "Es wird ein Comeback." Mit höheren Marketingausgaben und mehr Investitionen in Produkte, das Ladennetz und die Digitalisierung soll das Wachstum wieder beschleunigt werden. So soll der Umsatz bis 2025 auf vier Milliarden Euro verdoppelt werden, das Geschäft aus digitalen Kanälen will Hugo Boss bis dahin auf mehr als eine Milliarde Euro steigern.