Neckarsulm (ots) - Seit einem Jahr setzt Kaufland als Mitglied im

Demeter-Verband ein klares Zeichen für mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit und mehr

Unterstützung von Umwelt und Natur. Der Einzelhändler erweitert nicht nur stetig

sein Demeter-Sortiment, sondern fördert gleichzeitig Projekte der biodynamischen

Landwirtschaft. "Die Einhaltung und Verbesserung von Umwelt- und Sozialstandards

in der Lieferkette ist uns ein wichtiges Anliegen. Dabei achten wir auf die

nachhaltige Gestaltung unseres Sortiments und setzen uns für verantwortungsvolle

Produktionsbedingungen und artgerechtere Haltungsbedingungen ein", sagt Artur

Findling, Geschäftsführer Einkauf Bio-Lebensmittel bei Kaufland.



Demeter steht für den Anspruch an höchste Qualität und für das Ziel, Natur und

Artenreichtum zu bewahren. Bereits seit Oktober 2018 kooperiert Kaufland mit

Demeter-Herstellern und -Erzeugern. Vor einem Jahr wurde das Unternehmen in den

Verband aufgenommen. Für Mitglieder des ältesten Bioverbands Deutschlands gelten

im Sinne der biodynamischen Landwirtschaft besonders konsequente Richtlinien,

die weit über die Mindeststandards des EU-Bio-Siegels hinausgehen.

Demeter-Erzeuger betrachten ihren Hof als lebendigen Organismus, auf dem Boden,

Pflanzen, Tiere, Klima und Menschen zusammenwirken - das Ideal einer

Kreislaufwirtschaft wird gepflegt, so dass sich eine besonders nachhaltige

Anbau-Form ergibt.







kuhgebundener Kälberaufzucht. Das Fleisch stammt aus der "Initiative

Bruderkalb", die gemeinsam von Kaufland und Bio-Landwirten aus der Region

Hohenlohe ins Leben gerufen wurde. Die Bruderkalb-Kälber werden von der Mutter

oder einer Amme großgezogen, was sonst in der Milchviehhaltung nicht der

Regelfall ist.



Kaufland führt mittlerweile mehr als 250 Demeter-Artikel im Sortiment, Tendenz

steigend. Dazu gehören unter anderem frisches Obst und Gemüse, Molkereiprodukte,

Babynahrung, Säfte, Brotaufstriche und Teigwaren. In diesem Jahr dazugekommen

ist samenfestes Saatgut, das nach saisonaler Verfügbarkeit angeboten wird. Aus

diesem Saatgut werden Pflanzen, die robust und widerstandsfähiger gegen

Klimaveränderungen sind. Sie kommen ohne chemisch-synthetische Dünger oder

Pflanzenschutz aus.



Mit den sehr hochwertigen Bio-Erzeugnissen in Demeter-Qualität entspricht der

Händler der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Bio-Produkten. Der

kontinuierliche Ausbau des Bio-Sortiments ist Schwerpunkt der Unternehmens- und

Nachhaltigkeitsstrategie von Kaufland.



