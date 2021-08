Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Da Nel ASA heute einen markanten Bereich unterschritten hat. So sinkt die Aktie heute auf den niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher markierten 1,54 EUR diesen Tiefpunkt. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt.

