Anlegertrends

BioNTech-Aktie jetzt über 300 Euro

Zur Wochenmitte schließt sich der DAX den positiven Vorgaben aus Asien und den USA an und klettert bis zum Mittag um 0,8% auf 15.680 Punkte. Während heute aus der ersten Börsenliga Siemens Energy seine Bücher öffnete, präsentieren am morgigen Donnerstag mit Adidas, Bayer, Continental, Deutsche Post, Merck und Siemens gleich sechs DAX-Unternehmen neue Zahlen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: 7A2PSR2)

Als meistgehandelter Wert in Stuttgart geht es für die BioNTech-Aktie heute weitere 2,6% bergauf. Damit knacken die Papiere des Mainzer Biotech-Unternehmens erstmals die Marke von 300 Euro. Zum Vergleich: Noch im Februar 2020 kostete eine BioNTech-Aktie weniger als 30 Euro. 2. Allianz (WKN: 840400)

Hohe Umsätze verzeichnet heute in Stuttgart auch die Allianz-Aktie, die rund 0,9% auf 191,80 Euro abgibt - und damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten fällt. Anlässlich der Untersuchung des US-Justizministeriums senkten die Analysten der UBS das Kursziel für die Allianz nun von 244 auf 226 Euro - empfehlen sie aber weiter zum Kauf. Sie rechnen im bisher erwarteten Ergebnis der Allianz für 2021 mit Belastungen von rund 28%. 3. TeamViewer (WKN: A2YN90)

Den zweiten Tag in Folge sorgen die Anleger in Stuttgart bei der TeamViewer-Aktie für viele Orders. Bei einem Minus von 3% fallen die Papiere des Softwareunternehmens auf rund 25,40 Euro. Gestern legte TeamViewer Zahlen fürs zweite Quartal vor - und enttäuschte Anleger mit einem Gewinn von 14,7 Millionen Euro, der damit gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte zurückging.

