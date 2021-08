TOKIO (dpa-AFX) - Während der Olympischen Spiele verschärft sich die Corona-Situation in Tokio und anderen Gebieten des Landes immer weiter. Die Neuinfektionen in der Olympia-Stadt stiegen am Mittwoch wegen der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Virus auf 4166 Fälle und damit auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie. Im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche ist das ein Anstieg von 989 Infektionen. Landesweit überschritt die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden die Höchstmarke von 14 000 Fällen. Der wichtigste Corona-Berater der Regierung, der Mediziner Shigeru Omi, warnte am Mittwoch, dass die Zahl der Neuinfektionen in Tokio im "schlimmsten Fall" an einem Tag auf 10 000 Fälle steigen könnte.

Die relativ wenigen Infektionsfälle in der vom Rest der Stadt abgeschotteten olympischen Blase hätten zwar keinen direkten Zusammenhang mit der rasanten Ausbreitung des Virus in der Stadt. Aber dass die Spiele überhaupt stattfinden, habe "einen Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen", wurde Omi am Mittwoch weiter zitiert. Kritiker beklagen seit längerem, dass die olympische Dauerbeschallung durch die japanischen Medien mit dazu beitragen würde, dass vor allem jüngere Japaner das Coronavirus nicht mehr so ernst nehmen.