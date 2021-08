Anlegerverlag Nel ASA weiter auf dem absteigenden Ast! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.08.2021, 14:48 | 82 | 0 | 0 04.08.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers wurden erneut zutiefst enttäuscht. Denn die Leistung an der Börse in den letzten Wochen ist äußerst dürftig. Bis auf einen kleinen Ausreißer nach oben befindet sich die Aktie nämlich auf dem Sinkflug. Ist hier überhaupt noch was zu holen? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken Am heutigen Tag sinkt der Aktienkurs um knapp 4 Prozent und 0,06 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Aktienkurs bei nur noch 1,55 Euro. Das mittelfristige Ziel, über der 2-Euro-Grenze zu bleiben, ist nun erneut in weite Ferne gerückt. Innerhalb von etwas mehr als einem Monat ist der Aktienkurs somit um mehr als 30 Prozent gesunken. Zuletzt gab es jedoch auch positive Nachrichten zu vermelden. Denn die Regierung der Niederlande hat große Fördermittel für ein Wasserstoff-Projekt auf hoher See bewilligt. Insgesamt 3,6 Millionen Euro sollen dazu dienen, das weltweit größte Offshore-Projekt mit grünem Wasserstoff voranzutreiben. Die Zukunft könnte also doch noch rosig werden. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





