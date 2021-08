Am 15.8. jährt sich die Schließung des soge­nannten Goldfensters durch Richard Nixon zum 50. Mal.

... ein Ereignis, das außer­halb der Anlegergemeinde weitestgehend in Vergessenheit geraten sein dürfte. Von offizieller Seite scheint jedenfalls ­wenig Interesse zu bestehen, die Erinnerung an diesen Tag wachzuhalten. Entsprechend wissen viele nicht mehr bzw. wussten noch nie, dass Gold eine sehr innige ­Verbindung zum Geld hatte, ja Geld war – bis die US-Politik diese Verbindung „vorübergehend“, also endgültig, kappte. Erstaunlich ist ­­diese Unkenntnis trotzdem – vor allem, wenn man bedenkt, in welchem Maße dieser Paradig­menwechsel unsere Welt noch heute prägt.

Fehlendes Wahrnehmungsorgan

Man muss wohl mehrere Schritte zurücktreten, um „das große Bild“ zu erkennen, denn zum einen hat der Mensch kein Wahrnehmungsorgan für langfristige Entwicklungen und zum anderen ist er höchst anpassungsfähig, gewöhnt sich also leicht an jene Veränderungen, die nur langsam genug voranschreiten. Mehr noch: Der jeweils erreichte Zustand erscheint der Mehrheit regelmäßig als Normalität. Es ist wie mit den Fröschen im heißen Wasser – wird die Flamme nur langsam genug hochgedreht, bekommen sie nicht mit, dass sie einem tragischen Ende entgegendämmern. Dabei kann man an relevanten ­Teilbereichen wie der Ausweitung der ­Notenbankbilanzen durchaus erkennen, dass die Flamme bei den Geldsystemen längst nicht mehr behut­sam nach oben reguliert wird, sondern bereits auf Anschlag steht (vgl. Abb. 1). Dies wäre mit einem in irgendeiner Form gedeck­ten Geld schlicht unmöglich.

Geist aus der Flasche

Allerdings dürfte die fast beliebige Manipulierbarkeit einer rein virtuellen Geldsphäre auch der wesentliche Grund dafür sein, dass die Politik dieses Geldsystem mit Zähnen und Klauen verteidigt. Eine Zwangsläufigkeit, wonach ungedecktes Geld automatisch schlechter sein muss als gedecktes, existiert zwar nicht, aber es ist dennoch der Normalfall – Gelegenheit macht Diebe. Denn der sachverständige, unabhängige und durchsetzungsstarke Noten­banker, der sich primär als Hüter der Geldwertstabilität versteht, ist heute praktisch nicht mehr zu finden. Der 2019 verstorbene frühere Fed-Chef Paul A. Volcker war noch so einer, der Anfang der 1980er-Jahre mit Spitzenzinsen von mehr als 20% die Inflationsmentalität auf Jahre hinaus brach. Möglicherweise war seine Schlacht gegen die Große Inflation auch der Versuch, genau jenen Geist wieder in die ­Flasche zurückzubekommen, den er 1971 – seinerzeit als Unterstaatssekretär im US-Finanzministerium und Mastermind hinter der Schließung des Goldfensters – mit entfesselt hatte. Moderne Notenbanker scheinen sich dagegen – trotz formaler Unab­hängigkeit – mehr und mehr als Erfül­­lungsgehilfen der Politik zu verstehen, neuer­dings sogar der Klimapolitik, wie EZB-Chefin Lagarde.

Akt der Willkür

Die Schließung des Goldfensters kann man sich in etwa wie einen Hausbesitzer vorstellen, der die Hypothek einseitig mit der lapidaren Bemerkung streicht, dass die Bank diese Sicherheit künftig nicht mehr benötigen werde – denn schließlich ­bestehe doch an der Zahlungsfähigkeit des Kredit­nehmers kein Zweifel. Im normalen Geschäftsleben wäre ein solches Vorgehen ­natürlich undenkbar.

Eine Maßnahme wie die einseitige Schließung des Goldfensters sagt daher viel über die zentrale Stellung der USA im west­lichen Lager während des Kalten Kriegs aus. Die Gläubigernationen hatten keine andere Wahl, als diese Kröte zu schlucken, trotz der inflationären Verwerfungen, die sich schon in den Folgejahren in aller Deutlich­keit zeigten. Mehr zur ­Motiva­tion der USA und zu den Folgen lesen Sie im Interview mit dem Goldexperten ­Dimitri Speck und in der Rubrik Edelmetalle.

Falsch verstandenes Wachstum

Die auffälligste Entwicklung seit der ­Loslösung des Geldes vom Gold ist wohl das ausufernde Schulden- und Guthabenwachstum. Nicht einmal die Senkung des Zinses auf null führte zu einer Verlang­samung des Trends – vielmehr wurde der Wegfall des Zinses im Rahmen der finanziellen Repression geradezu als Auffor­derung (miss)verstanden, sich noch weiter zu verschulden. Die Effizienz der neu eingesetzten Schulden war allerdings gering, denn die BIP-Wachstumsraten früherer Zeiten konnten nicht annähernd wieder erreicht werden. Dafür wurde der Preis immer höher – und der wird dann fällig, wenn die hohen Schuldenstände schlagend werden. Es ist fast schon ein Treppenwitz, dass die Politik heute beständig das Wort Nachhaltigkeit im Munde führt, obwohl kaum etwas weniger Nachhaltiges vorstellbar ist als das Geldsystem, auf dem ebendiese Politik beruht.

Ohne künstliche Stimulierung

In einer „österreichischen Welt“, zumindest in einer Welt mit geankertem Geld, könnte Wachstum bei einer stabilen Bevöl­kerung im Wesentlichen nur aufgrund von Effizienzsteigerungen oder durch technischen Fortschritt entstehen (vgl. Rubrik „Österreichische Schule“ ). Da­rüber hinaus wäre es mutmaßlich eine Welt mit einer milden, aber kontinuier­lichen Deflation. Die Dividende des technischen Fortschritts käme also den Verbrauchern zugute. Die Verbraucher der aus­ufernden Papier- und Kreditgeldwirtschaft wurden allerdings so geprägt, dass sie beständig steigende Preise als Normalfall empfinden, und zwar trotz technischen Fortschritts. Man kann also erahnen, wie sehr die Menschen, u.a. auf dem kleinen Dienstweg der „Inflationssteuer“, geschröpft werden, wenn selbst eine jährliche Geldentwertung von 2% als erstrebenswerte Stabilität geframt wird. Lediglich in Berei­chen mit enormer Innovationskraft wie der Elektronik kommen die Verbraucher auch selbst – zumindest phasenweise – in den Genuss der Dividende des technischen Fortschritts.

Inflation bleibt Thema

Auch wenn wir derzeit auf eine nur vorübergehende Inflationsspitze eingestimmt werden, ist die beständige ­Geldentwertung tatsächlich ein Grund- und Dauerthema von ungedeckten Papiergeldern. Die Versuchung, sich über die Inflationierung unlau­tere Vorteile zu verschaffen, ist für die Politik einfach zu groß. Aktuell führen die hier schon mehrfach beschriebene Lieferkettenproblematik sowie Produktionsausfälle zu zusätzlichen Preissteigerungen. Unser Gesprächspartner Dimitri Speck (S. 58) macht zudem darauf aufmerksam, dass die enormen Geldbestände ebenfalls preistreibend wirken werden, sobald sie sich auf die Jagd nach realen Gütern machen. Diese Gefahr wächst mit jeder weite­ren „Rettungsmaßnahme“. Vor diesem Hintergrund sollte man weiter Metall- und Edelmetallanlagen im Auge behalten, worauf unser Gastautor Tobias Tretter von der Commodity Capital AG hinweist.

Großschäden auf Wiedervorlage

Spätestens mit der Finanzkrise 2008 ­wurde deutlich, dass das ungedeckte Geldsystem endgültig auf die schiefe Bahn geraten ist. Was damals „Rettung“ genannt wurde – und auch heute wieder wird –, ist keine Reparatur eines Schadens, sondern das Einrichten einer gigantischen Wiedervorlage. Die Notenbanken kaufen lediglich Zeit, indem sie eine fällige Bereinigungskrise schlicht in eine mehr oder weniger ferne Zukunft verschiebt. Das allerdings ist aus zweierlei Gründen problematisch: Zum einen hat diese Politik einen hohen Preis in Form rasant anschwellender Schulden bzw. Guthaben, zum anderen wurde in der Praxis bislang nicht beobachtet, dass die so erkaufte Zeit auch sinnvoll genutzt worden wäre.

Moral Hazard 2.0

Dafür sorgt eine besondere Variante der Moral-Hazard-Problematik. ­Üblicherweise wird darunter verstanden, dass Marktteilnehmer zu verantwortungslosem Handeln neigen, wenn sie sich sicher sein können, dass ein externer Retter nicht weit ist. Was für Marktteilnehmer gilt, zeigt sich allerdings auch in der Politik: Wenn diese es heute vermeidet, den Bürgern reinen Wein einzuschenken, und damit dank freundlicher Unterstützung der Notenbanken durchkommt – warum sollte sie es bei der nächsten Krise nicht genauso machen? ­Jeder Fall, bei dem die Politik damit ­durchgekommen ist, wird sie für sich als „­Lernen am Erfolg“ verbuchen. Mehr noch: Wenn sie glaubt, sich auch künftig auf die Noten­bank verlassen zu können, hat sie gar ­keinen Grund, die gekaufte Zeit für ­schmerzhafte Lösungen zu nutzen. Das aber geht nur so lange „gut“, bis auch die Notenbanken über­fordert sind und schließlich das ­Vertrauen in das Geld selbst beschleunigt erodiert. Die Aus­trians nennen diese Phase bekanntlich Crack-up-Boom (welcher aus Sicht von Smart Investor gerade stattfindet). Das von jeder Deckung gelöste Geld trägt ­also den Keim für die eigene Zerstörung ­bereits in sich.

Lieblinge der Allesblase

Die Phänomene eines solchen heraufziehenden Endspiels sehen wir bereits in verschiedensten Bereichen: Die Allesblase bei Aktien, Immobilien, Kunst, Anleihen etc. ist schließlich nichts anderes als ein Ausdruck für den Verfall des Geldwerts, was aufgrund der höheren Bewertungen paradoxerweise sogar eine Wohlstands­illusion erzeugt. Tatsächlich entstehen hier aber vor allem Scheingewinne, die dann auch noch der Besteuerung unterliegen. Ein plakatives Beispiel für diese Hausse bleibt die Tesla-Aktie, deren 2021er-KGV aktuell mit rund 150 angegeben wird. Plaka­tiv ist das allerdings auch noch in anderer Hinsicht, denn seit Tesla-Chef Elon Musk unter die Kryptozocker gegangen ist, sind die Auswirkungen seiner sprung­haften Transaktionen auf das Zahlenwerk des Unternehmens von ­erheblicher Bedeutung. Damit spannt eines der Lieblingsunternehmen der laufenden Hausse den Bogen von echten Produkten in jenes Krypto­universum, das aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,3 Bio. USD auf die Waage bringt. In keinem anderen Bereich wurde bislang in vergleichbar kurzer Zeit eine auch nur annähernd so große Wohlstandsillusion erzeugt.

Casinomentalität

Aber auch an den traditionellen Aktienmärkten treibt die Geldflut immer neue Blüten. Eines dieser neueren Phänomene sind sogenannte Special Purpose Acqui­sition Companies (SPACs), die allein zu dem Zweck gegründet werden, über die Börse Geld für die Übernahme einer ­anderen Gesellschaft einzusammeln. Dass solche Aktien, die im Wesentlichen eine Absichtserklärung verbriefen, dann phasen­weise auch noch erhebliche Kurs­steige­rungen verzeichnen konnten, ist bemer­kenswert. Auf der Nachfrageseite sind vor allem die ausufernden Wert­papierkredite und Neobroker wie Robinhood zu ­nennen, deren Geschäftszweck darin besteht, ­einem breiten und oft unerfah­renen Publikum einen spiele­rischen und möglichst leichten Zugang zu den Märkten zu eröffnen. Unter normalen Umständen sollten hier alle Alarmglocken schrillen.

Besorgte Helden

Entsprechend fehlt es auch nicht an Warnungen jener Kapitalmarktgrößen, die schon so ziemlich alles an den Märk­ten erlebt haben – bis auf das, was es so noch nie zu erleben gab. Zu nennen sind aktuell Warren Buffett, Ray Dalio und Michael Burry, die in unterschiedlicher Intensität ihre Skepsis ausgedrückt haben. Burry ist relativ unbekannt, aber er ist ­derjenige, der frühzeitig gegen die US-Housing-Bubble spekulierte – und zwar bereits zu einer Zeit, als es dafür noch nicht einmal die passenden Finanzinstrumente gab. Seine Geschichte wurde übrigens in dem sehenswerten Hollywood-Streifen „The Big Short“ nachgezeichnet.

Dünne Höhenluft

Allerdings dauerte es bei Burry auch damals einige Zeit, bis er 2008 schließlich recht bekommen hatte. Wenn er sich also heute sorgt, heißt dies nicht, dass schon morgen etwas passieren muss. Auch leben wir nicht in normalen Zeiten, wie die ­eingangs gezeigte Entwicklung der Noten­bankbilanzen eindrucksvoll illustriert. Die Bereitschaft, im Krisenfall erneut mit Un­sum­men an frischem Geld nachzuhelfen, dürfte ungebrochen sein. Auch wird im Moment noch immer das Narrativ ­gestützt, dass die Bewertungen gar nicht so hoch seien, dass man sich Sorgen machen müsste. So wurden beispielsweise für den DAX die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr so kräftig erhöht, dass das KGV sogar wieder einigermaßen plau­sibel erscheint (vgl. Abb. 2). Ob die tatsächlichen Gewinne mit diesen Schätzungen mithalten werden können, die sogar über den Werten des Vorkrisenjahrs 2019 liegen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Nicht alle DAX-Unternehmen sind Krisengewinner.

Abriss – chaotisch oder kontrolliert?

Folgt man den Austrians – oder auch nur dem gesunden Menschenverstand –, dann ist klar, dass dieses Geldsystem an seine Grenzen stoßen wird. Auch die Verantwortlichen werden sich dessen bewusst sein. Wenn das Ende also perspektivisch unvermeidlich ist, dann kann es durchaus eine attraktive Alternative sein, bewusst durch diese Phase zu steuern. Die Alternative wäre ein chaotischer Prozess zwischen Hyperinflation sowie Staats- und Unternehmenspleiten mit den entspre­chen­den gesellschaftlichen Verwerfungen. Dagegen könnte es ein kontrollierter Abbruch („controlled demolition“) erlauben, rela­tive Ruhe zu wahren und sogar die ­Fäden in der Hand zu behalten. Man muss auch als Lenker eines Großunternehmens kein Anhänger des Interventionismus sein, um die Vorteile einer solchen Lösung zu erkennen, was wiederum erklären ­könnte, warum Ideen wie der „Great Reset“ (vgl. Smart Investor 5/2021) ausgerechnet vom Weltwirtschaftsforum (WEF) ventiliert werden, das von Großunternehmen dominiert wird.

Externe Treiber

Allerdings wird man die Notwendigkeit einer solchen Nullstellung (Great Reset) ganz sicher nicht mit den Webfehlern des herrschenden Geldsystems begründen, sondern auf externe Erklärungsmuster zurück­greifen. Die wesentlichen Narra­tive sind derzeit die Corona-Pandemie und der Klimawandel.

