ROUNDUP MAN ersetzt Rückspiegel am Lkw durch Kamera Der Lastwagenbauer MAN will die Zahl der Abbiegeunfälle mit einem neuen digitalen Totwinkel-Assistenten verringern, der die herkömmlichen Spiegel durch Kameras und Displays ersetzt. Die Rundumsicht "schützt so insbesondere Radfahrer in der Stadt …