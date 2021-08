CANSLIM-Aktien

Unternehmen, die eine ganze Industrie verändern, sind prä­des­ti­niert für eine kursmäßige wie operative Outperformance. Unsere Kandidaten ­haben teils beides schon unter Beweis gestellt.

Giganten auf Wachstumskurs

Je größer ein Unternehmen wird, desto schwieriger ist es schon rein mathematisch, die Wachstumsraten der Vergangenheit beizubehalten. Für die beiden Techgiganten Alphabet und Amazon scheinen ­diese Gesetze außer Kraft gesetzt zu sein. ­Beide Unternehmen brachten zuletzt jeweils über 1,7 Bio. USD auf die Börsenwaage. Während Amazon in diesem Jahr einen Umsatz von knapp 500 Mrd. USD (Vj.: 386 Mrd. USD) erreichen könnte, peilt Google-Mutter Alpha­bet Erlöse von fast 240 Mrd. USD (Vj.: 182,5 Mrd. USD) an. Die ­Geschäfte des Onlinehändlers wie auch des Suchmaschinenbetreibers sind auf Skaleneffekte ausgelegt, was zu einer ebenso eindrucksvollen Dynamik auf der Gewinnseite führt. Diese resultiert aus zwei Entwicklungen: Zum einen hat sich im Fall Amazons ­unser Einkaufverhalten durch die Pandemie noch einmal stärker in Richtung online ­verlagert, zum anderen wächst der für Google relevante Online-Werbemarkt (siehe auch The Trade Desk) zunehmend auf Kosten ande­rer Kanäle wie Print und TV. Mit „­Amazon Web Services“ ist der Konzern aus Seattle zudem der größte Cloud-Computing-Anbie­ter weltweit. Rund um seine Suchmaschine erweitert Alphabet sukzessive das eigene Ökosystem aus smarten ­Services und Zusatzdiensten. Milliardenschwere Zukäufe können sich beide Konzerne jeder­zeit leisten. Auch so beugen sie ­gefährlicher Konkurrenz vor. Unter der Führung des neuen CEO, Andy Jassy, nimmt unser Musterdepotwert daher Kurs auf ein ­weiteres Rekordjahr. Für Alphabet gilt ­exakt das Gleiche.

Die Bank von morgen

In der Berichterstattung werden zumeist Elon Musk und Jeff Bezos als die ­nerdigen Unternehmergenies des US-Techsektors nach vorne gestellt. Dabei ist Twitter-­Gründer Jack Dorsey eine nahezu ebenso faszinierende Figur. Dem 44-Jährigen ist es gelungen, die Twitter-Erfolgsstory mit seiner Firma Square sogar noch einmal zu übertreffen – zumindest, wenn man ­Erfolg in nackten Zahlen misst. So übersprang Squares Börsenwert schon vor Monaten die magische 100-Milliarden-Grenze. Ange­fangen hat alles mit der simplen Idee, einen Zahlungsabwickler für kleine Unter­nehmen und Einzelhändler aufzubauen.

Dabei avancierte die Gesellschaft aus San Francisco längst zu einem Fintech-Highflyer, der sowohl von Konkurrenten wie PayPal als auch von den Banken genau beobach­tet wird. Squares technologisches Know-how, kreatives Marketing sowie der Siegeszug der eigenen Cash App – die mehr als 36 Millionen aktive Nutzer zählt – ­legten die Basis für das nochmals beschleunigte Wachstum in den vergangenen ­Quartalen. Dorsey hat es verstanden, ein eigenes Fintech-­Ökosystem aufzubauen, das sukzessive um neue Funktionen erweitert wird. ­Mithilfe der Cash App können nicht nur in Sekundenschnelle Überweisungen getätigt und Geld an andere Nutzer geschickt werden, es lassen sich auch Kryptowährungen wie Bit­coin handeln und Aktientrades abwickeln. Mit diesem Angebot steht man in ­direkter Konkurrenz zu Neobrokern wie Robinhood. Mit einer Visa-Debitkarte kann man sich sein Guthaben bequem am ­Automaten auszahlen lassen. Der Boom der Krypto­währungen sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass Umsatz (+353%) und Gewinn (+169%) mit der App förmlich ­explodierten und dabei sogar das einstige Kerngeschäft mit den Hard- und Softwarelösungen für Einzelhändler übertrafen. Dennoch blieb auch dieses trotz zum Teil harter ­Lockdowns auf Wachstumskurs. Mit dem Wegfall vielzähliger Corona-Beschränkungen in Squares Heimatmarkt (USA) gehört das Unternehmen anders als reine Onlineplayer nun zu den Profiteuren des „Reopening“. In Europa ist Square dagegen bislang kaum aktiv geworden – hier wartet noch einiges an Arbeit auf Dorsey. Wer ihm und Squares disruptivem Bankingansatz vertraut, nutzt Korrekturen zum Aufbau einer Position.

Big Pharma’s Best Friend

Praktisch in Sichtweite von Square, auf der anderen Seite der Bucht von San ­Francisco, hat Veeva Systems ihren Firmensitz. Obwohl der Name eher unbekannt sein ­dürfte, zählt der im Jahr 2007 gegründete Cloud­anbieter in seiner Branche doch zu den unangefochtenen Markt- und Technologieführern.

Veeva betreibt im Gegensatz zu Softwarefirmen wie Microsoft ein reines Firmenkundengeschäft, das sich ganz ­gezielt an den Bedürfnissen der Life-­Sciences-Branche orientiert. Fast alle der großen Pharma- und Biotechadressen – darunter Bayer, AstraZeneca, Amgen, ­Pfizer, Merck und Novartis – haben die Veeva-Lösungen im Einsatz. Damit gelang es dem Unternehmen im Laufe der vergangenen zehn Jahre, einen Industriestandard zu ­setzen. Aus der IT-Architektur lassen sich die als Software as a Service (SaaS) angebo­tenen Module jedenfalls kaum noch heraus­lösen. Veeva hat es besser als andere verstanden, maßgeschneiderte Lösungen für ein sich veränderndes Arbeitsumfeld anzubieten. Die cloudbasierte CRM-Lösung wurde z.B. für den Einsatz auf Tablets kon­zipiert, wie sie heute von fast allen Pharma-­Außendienstmitarbeitern genutzt werden. Damit können diese ihre Termine verwalten, an Ärzte abgegebene Medikamente nachhalten und Kundendaten in der Cloud speichern, auf die sie jederzeit und von überall Zugriff haben. Andere Veeva-Dienste kommen beim Design klinischer Studien zum Einsatz. Ein weiterer Treiber für das Geschäft sind die zunehmend komplexen regulatorischen Anforderungen durch die Aufsichts- und Zulassungs­behörden. Pharmafirmen sind ­gezwungen, auch äußerst seltene Nebenwirkungen zu dokumentieren. Dank der mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Software können gefährliche Wechselwirkungen frühzeitig erkannt werden. Anleger lieben Firmen wie Veeva, die sich mit ihren Services ­praktisch unverzichtbar machen. Dafür werden regel­mäßig auch üppige Bewertungen ­akzeptiert. In diesem Fall liegt das KGV für das ­nächste Geschäftsjahr (2022/23) bei knapp 80. Da die Veeva-Story aber ihresgleichen sucht und das Wachstum in den kommenden ­Jahren kaum nachlassen dürfte, gilt hier: Teures kann noch (bedeutend) teurer werden.

Anführer der Share Economy

Im Gegensatz zu unseren ersten beiden Kandidaten hat das Papier von Airbnb seine Börsentauglichkeit bislang erst eingeschränkt unter Beweis stellen können. Wer nicht beim IPO im Dezember 2020 (Ausgabekurs: 68 USD) zum Zuge kam, hatte in den vergangenen Monaten eher wenig Freude mit der Aktie. Das Jahres­hoch bei über 200 USD erwies sich als Stroh­feuer. Ohnehin erreicht der Vermittler von Apartments und Ferienwohnungen selbst auf dem aktuellen Kursniveau einen stolzen Börsenwert von über 80 Mrd. USD. Dem steht ein Jahresumsatz von voraussichtlich 5,4 Mrd. USD gegenüber.

Mit dem Beginn der wichtigen Sommerreisesaison und einer halbwegs stabilen Infektions­lage in mehreren Urlaubsländern dürfte sich das Sentiment für die Aktie aber verbessern. Interessant ist, wie sich das Reiseverhalten durch die Pandemie verändert hat. CEO Brian Chesky gab kürzlich spannende Einblicke in das Buchungsverhalten seiner Kunden: Diese suchten nun vor allem längere Aufenthalte und höherpreisige Unter­künfte. Tatsächlich entfielen zuletzt fast 40% aller Buchungen auf Langzeit­aufent­halte von über 28 Tagen. Gleichzeitig ­liege der Preis für eine Übernachtung zwischen 20% und 30% über dem Vor-Corona-Niveau, da zunehmend grö­ßere ­Wohnungen gebucht würden. Beide Faktoren erklären, warum es der ebenfalls aus San Francisco stammenden Gesellschaft im ersten ­Quartal möglich war, die Markterwartungen beim Umsatz klar zu übertreffen. Chesky selbst sprach vom „besten ersten Quartal aller Zeiten“. Gezielte Marketingkampagnen sollen die Marke bei potenziellen Gast­gebern und Gästen bekannter machen und die Zahl der auf der Plattform angebotenen Inserate deutlich steigern. Dafür nimmt man bewusst auch weitere Verluste in Kauf. Dennoch könnte die Gesellschaft schon im laufenden Quartal erstmals auf bereinigter Basis schwarze Zahlen schreiben. ­Chesky sieht Airbnb als den klaren Marktführer gut gerüstet für den „Reise-Rebound des Jahrhunderts“. Ein Rebound in der Aktie wäre in diesem Szenario fast schon folgerichtig. Allerdings sollten Anleger sowohl die üppige Bewertung als auch mögliche neue Reiseeinschränkungen im Hinter­kopf behalten – beides kann den Kursverlauf der volatilen Aktie stark beeinflussen.

Digitaler Werbebutler

Der Trend bei den Werbeausgaben zeigt bereits seit Jahren in eine Richtung. Während traditionelle Formate wie TV, Print und Radio Marktanteile verlieren, legt der digitale Werbemarkt beständig zu. Doch mit einer einfachen Umschichtung der Marketingbudgets ist es für Werbetreibende längst nicht mehr getan: Es kommt vielmehr darauf an, seine Zielgruppe auf den richtigen Kanälen und Endgeräten auch tatsächlich zu erreichen. Hier kommt die datengestützte, KI-basierende Werbeplattform von

[...]

