Bernecker Börsenkompass Börsenbrief

Finanzen100 Finanzen100 ist das größte mobile Börsenportal Deutschlands. Ob unterwegs oder zu Hause: Mit Finanzen100 haben Sie die Märkte und Ihr Depot immer im Blick. Wir bieten Ihnen Echtzeitkurse und aktuellste News aus der Börsen- und Wirtschaftswelt und geben Ihnen mit unseren Portfolios und Watchlisten nützliche Werkzeuge zur Hand, um Ihre Investments zu optimieren - auf und über alle Endgeräte hinweg! Bernecker Börsenkompass (Autoren: Stefan Schmidbauer, Jens Brahm) Die Expertise des ältesten Börsenbriefverlags Deutschlands in einem modernen Brief - das ist der Bernecker Börsenkompass. Der von den beiden Chefanalysten Stefan Schmidbauer und Jens Brahm betreute Dienst ist der ideale Begleiter für Börseneinsteiger und fortgeschrittene Anleger. Zusammen kommen die beiden Vollprofis auf über 45 Jahre Börsenerfahrung - und das merkt man. Ob Aktie, Rohstoff oder Währung, Long oder Short, Hausse oder Baisse: Mit dem Bernecker Börsenkompass an Ihrer Seite holen Sie das Beste aus Ihrem Kapital heraus. Dabei helfen Ihnen die Profis mit tagesaktuellen Markteinschätzungen und fundierten Einzelempfehlungen zu den spannendsten Investmentmöglichkeiten aus jedem Börsensegment.

