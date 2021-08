Der DAX verharrt weiter in seiner Range

Das Warten geht weiter. So überschrieben die Charttechniker von HSBC heute Morgen ihre tägliche Analyse zum DAX. Dort schreiben die Experten u.a. von einer Sommerflaute sowie der seit Mitte Mai anhaltenden Seitwärtsspanne, in der sich der deutsche Leitindex weiterhin befindet. Wir hatten in den vergangenen Wochen ebenfalls mehrfach auf diese Range hingewiesen. Der kurze, heftige Rücksetzer vor zwei Wochen wurde schnell wieder wettgemacht und blieb damit ohne negative Auswirkungen für den DAX.

In dieser Gemengelage fühlen wir uns mit der „einfach Long“-Positionierung in den beiden wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 sehr wohl. An steigenden Kursen partizipieren wir so in vollem Umfang, ohne dabei zu große Risiken einzugehen. Und durch das immer noch im Plus (hoher Optimismus) notierende Euwax Sentiment könnte es bei einem wirklich nachhaltigen Crash recht schnell zu einem Ausstiegssignal kommen. Zudem hat die Konsolidierung zur Folge, dass die weiter steigenden gleitenden Durchschnitte näher an den DAX heranrücken. Damit könnte auch von Seiten des GDL-Indikators im Falle eines Absturzes „relativ“ früh ein Warnsignal und damit ein Wechsel auf „Flat“ erfolgen.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.