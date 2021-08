Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection erklimmt die nächste Rekordmarke Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 04.08.2021, 15:41 | 39 | 0 | 0 04.08.2021, 15:41 | Mit dem Sprung über 151 Euro hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection heute ein weiteres Allzeithoch markieren können. Im Vergleich zur Vorwoche ging es um 1,1% nach oben. Weil dem DAX in diesem Zeitraum nur ein kleiner Zuwachs von 0,3% gelang, stieg die Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf jetzt 13,2 Prozentpunkte. An die Spitze des Wochenrankings hat sich in dieser Woche das wikifolio MidTermAlpha von Marc Huber gesetzt. Der Trader, der auf ein mit nur fünf Depotwerten sehr konzentriertes Portfolio setzt, konnte ein Kursplus von 4,3% verbuchen. Vor allem die beiden Schwergewichte DFV Dt. Familienversicherung und Amadeus Fire trugen zu diesem überdurchschnittlichen Anstieg bei. Ebenfalls vorne mit dabei waren die wikifolios High-Tech Stock-Picking von Stefan Waldhauser (+3,4%) und TSI Trendstärke mit Börsenampel von Maximilian König (+2,9%). Nicht so gut lief es diesmal für Mahan Tahvildari, dessen wikifolio Videospiele das einzige halbwegs nennenswerte Minus (1,1%) auswies. Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.

Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.









0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer