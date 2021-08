Canna Stream Solutions von Gaia Grow erhält Subvention zur Unterstützung der Einstellung von jungen Erwachsenen

Vancouver (British Columbia), 4. August 2021 - Gaia Grow Corp. (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) („Gaia“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft, Canna Stream Solutions Ltd. („CSS“), im Rahmen des National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (das „NRC IRAP“) durch dessen Beschäftigungsprogramm für junge Erwachsene eine Finanzierung in Höhe von bis zu 60.000 CAD erhalten wird.

Angesichts der finanziellen Unterstützung des NRC IRAP wird CSS in der Lage sein, zwei junge kanadische Wissenschaftler einzustellen und auszubilden, um die Entwicklung und Errichtung von Pilot- und Demonstrationsanlagen beim bestehenden Betrieb von TruExtracts in Calgary zu unterstützen, in denen die neuartige grüne Cannabinoidextraktionstechnologie von CSS eingesetzt wird.

Wir freuen uns, Olga Kravchenko, M.Sc. (University of Calgary), und Amy Li, B.Chem. Eng. (Dalhousie University), als neue Mitglieder des Teams von CSS bekannt zu geben.

Darüber hinaus hat CSS mit der Unterstützung des NRC IRAP die Dienste von Tech-Access Canada und dessen Programm Interactive Visits („TAC iv“) in Anspruch genommen, um mit dem Centre for Natural Products and Medical Cannabis am Loyalist College zusammenzuarbeiten und die mit der Cannabinoidextraktionstechnologie von CSS hergestellten Extrakte zu analysieren.

TruExtracts

Die Labors von TruExtracts wurden für die Hochleistungsextraktion errichtet, um die globale Nachfrage zu decken. TruExtracts ist einer der größten Cannabis- und Hanfverarbeitungsunternehmen im Westen von Kanada.

Diese hochmoderne Anlage in Calgary bietet eine äußerst kritische kohlendioxid-, CO2-, ethanol-, butan-, pentan- und lösungsmittelfreie Extraktion. Von Health Canada lizenziert und betriebsbereit. Die Erweiterung auf eine Fläche von 28.526 Quadratfuß ist im Gange.

Die Dienstleistungen beinhalten die gebührenpflichtige Verarbeitung, THC- und CBD-Extraktionen und -Isolate, einen White-Label-Service sowie THC- und CBD-Produkte aus Cannabis.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://truextractslabs.com.

Canna Stream Solutions Ltd.

CSS entwickelt kritische Technologien für die Lagerung, den Transport und die Verarbeitung von (physikalischen und chemischen) Cannabisabfällen. Insbesondere hat es eine provisorische US-Patentanmeldung für die chemische Extraktion und Fraktionierung von Cannabinoiden und Monoterpenen aus Cannabisblüten und -biomasse unter Anwendung seines Lösungsmittelsystems eingereicht, das wesentlich effizienter ist als Ethanol. Dies gibt CSS die Möglichkeit, die Kosten für die Verarbeitung und Extraktion von Cannabis- und Hanf-Biomasse mit hohem Durchsatz erheblich zu senken.