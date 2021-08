Unsere letzte Kommentierung zu Gold überschrieben wir an dieser Stelle mit „Geduld ist gefragt!“.

Unsere letzte Kommentierung zu Gold überschrieben wir an dieser Stelle mit „Geduld ist gefragt!“. Zum damaligen Zeitpunkt lief das Edelmetall den Bereich von 1.800 US-Dollar an und drohte, darunter abzutauchen und so ein weiteres Verkaufssignal auszulösen. Dieses Szenario konnte Gold noch einmal abwenden.

Mittlerweile ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Das Edelmetall konnte sich von den 1.800 US-Dollar lösen. Aktuell läuft Gold den Bereich um 1.830 US-Dollar an; also jenen Bereich, an dem die letzten Erholungsversuche „verebbten“.

Gold profitiert in der aktuellen Situation unter anderem von den Entwicklungen am Devisenmarkt. Der US-Dollar löste zuletzt etwas seinen Würgegriff. Das kommt auch den Rohstoffen und den Edelmetallen zugute. Wie nachhaltig der aktuelle Vorstoß bei Gold sein wird, dürfte sich bereits kurzfristig entscheiden.

Sollte es Gold gelingen, die 1.830 US-Dollar zu überwinden, so würde das dem Edelmetall die Tür in Richtung 1.850 US-Dollar öffnen. Die 1.850 US-Dollar haben eine hohe Relevanz als Widerstand. Nicht zuletzt verläuft hier auch die 200-Tage-Linie. Ein Comeback des Edelmetalls oberhalb von 1.850 US-Dollar wäre daher eminent wichtig. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte es doch noch einmal deutlich unter die 1.800 US-Dollar gehen.