Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 weiter im Bereich von 4.400 Punkten Am Vortag konnte der S&P 500 am 10er-EMA nach oben abprallen und der Aufwärtstrend ist im Tageschart klar intakt. Aber im Wochenchart ist der S&P 500 an der oberen Begrenzung eines 10 Jahre alten Trendkanals angekommen. Daher tut sich der Index …