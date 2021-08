Cancom sichert sich 225 Millionen Euro Buchgewinn

Cancom meldet den Abschluss des Verkaufs ihrer Tochtergesellschaft Cancom Ltd. Das Unternehmen geht für einen Kaufpreis von 400 Millionen Euro an Telefonica Tech. Aus dem Verkauf erhält Cancom Barmittel in Höhe von 390 Millionen Euro und realisiert eien Buchgewinn von etwa 225 Millionen Euro.„Nach dem erfolgreichen Verkauf der CANCOM Ltd. konzentrieren wir jetzt unsere Kräfte auf die DACH-Region. Hier haben wir bereits in ...