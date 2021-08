Nanu, denken Sie jetzt vielleicht, heißt es nicht „Freude am Fahren“ und ist der Werbeslogan von BMW? Ja, aber um BMW geht es hier nicht. Zudem: Wer einen BMW fährt, mag vielleicht Freude am Fahren haben, aber wer eine BMW-Aktie im Depot hat, hatte in den vergangenen Jahren nicht viel zu lachen. Ganz anders dagegen Anleger, die auf die Aktie gesetzt haben, die ich Ihnen in dieser Ausgabe vorstelle. Die können sich einen Keks freuen.

