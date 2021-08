Singulus meldet einen neuen Auftrag eines international tätigen Kunden in der Medizinbranche, an den man neue Prozessanlagen liefern soll. Das Auftragsvolumen beziffert die Gesellschaft im zweistelligen Millionenbereich. Eine Anzahlung vonseiten des Kunden werde zeitnah erwartet, so das Unternehmen am Mittwoch.„Unser Kunde hat eine starke Nachfrage nach seinen innovativen Kontaktlinsen und baut seine Kapazitäten auf Basis einer ...