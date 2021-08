Nachdem Gestern NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) bereits mit den Quartalszahlen enttäuschte sollte Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079) – Quereinsteiger beim Wasserstoff und Veteran bei den Brennstoffzellentechnologien – Heute nach Handelsschluss USA mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Danach ist Morgen früh Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) „fällig“. Und abschliessend am Freitag Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) mit den Quartalsergebnissen – endlich wieder in den vorgegebenen Fristen.

Alle müssen „abliefern“ – wenn „die“ Wasserstoffs wieder an alte Kursniveaus anknüpfen wollen

Hohe Erwartungen wollen erfüllt werden, Visionen genährt werden. Wasserstoffwerte befinden sich gerade in einer scharfen Korrekturphase, die sich möglicherweise langsam ihrem Ende zuneigt – Chancen auf Rebounds möglich. Um so wichtiger bei den Quartalszahlen und vor allem beim Ausblick zu überzeugen. Wer investiert ist, sollte im Umfeld der Quartalszahlen auf Kursausschläge gefasst sein. Oft werden auch operative Meldungen „um die Quartalszahlen“ drappiert. Jeder CEO spricht gerne über neue Vereinbarungen oder Joint Ventures oder technologische Fortschritte. Gerade wenn die Zahlen des vergangenen Quartals „nicht so passen sollten“. Spannende DREI Tage für die o.g. Wasserstoffwerte – und Ouvertüre zum 19.08.2021, wenn Nel Asa seine Zahlen liefern will. Und die Norweger haben bereits eine „Warnliste“ oder „Bedienungsanleitung“ ihren Zahlen vorangeschickt – nicht der optimale Anfang. ..

Bloom Energy liefert HEUTE nach Handelsschluss und erklärt danach „wohin es gehen soll“

Und nachdem Bloom in den letzten Wochen einiges „einstielte“ – langfristig angelegt, nicht kurzfristig bilanzwirksam, kann man sich heute ganz auf die Ergebnisse des Q2 konzentrieren – Präsentation am Mittwoch um “ will release its second quarter fiscal year 2021 financial results on August 4, 2021 after market close. Bloom Energy’s management will host a conference call at 2:00 p.m. Pacific Time (PT)/ 5:00 p.m. Eastern Time (ET) on the same day to discuss these results.“(Bloom Eenrgy Pressemitteilung)