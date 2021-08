Fidia gibt bekannt, dass ONCOFID®-P zur Behandlung des malignen Mesothelioms, dem Krebs, der durch Kontakt mit Asbest verursacht wird, die Orphan Drug Designation der FDA erhalten hat

Abano Terme, Italien (ots/PRNewswire) - - ONCOFID®-P ist eine innovative

Konjugation des Antikrebsmedikaments Paclitaxel (Taxol) mit Hyaluronsäure (HA).



- Dank der HA-Komponente bindet ONCOFID®-P gezielt Krebszellen, die CD44, den

HA-Rezeptor, exprimieren, die intrazelluläre Konzentration von Paclitaxel

signifikant erhöhen und ein ausgezeichnetes Verträglichkeitsprofil

aufrechterhalten.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

- Die lokoregionale Verabreichung macht ONCOFID®-P in Kombination mitbestehenden Behandlungen für Patienten mit malignem Mesotheliom zu einem idealenMedikament gegen Krebs.- Derzeit laufen präklinische Studien zur Vervollständigung despharmakologisch-toxikologischen Profils von ONCOFID®-P, insbesondere imPleuramesotheliom, mit dem Ziel, bis 2022 das Zulassungsdossier für Humanstudienbei den Zulassungsbehörden einzureichen.- ONCOFID®-P wird von dem italienischen multinationalen Unternehmen FidiaFarmaceutici entwickelt.Fidia Farmaceutici, ein italienisches Unternehmen, weltweit führend in derErforschung, Entwicklung, Formulierung und Vermarktung von Produkten aufHyaluronsäurebasis, hat heute bekannt gegeben, dass die U.S. Food and DrugAdministration (FDA) dem Medikament ONCOFID®-P zur Behandlung von malignemMesotheliom (MM), einem seltenen und aggressiven Krebs mit eingeschränktentherapeutischen Optionen, die Orphan Drug Designation erteilt hat.ONCOFID®-P ist ein Krebsmedikament in der fortgeschrittenen klinischenEntwicklung zur lokoregionalen Behandlung von nicht muskelinvasivem Blasenkrebs,gegen den es bereits eine starke Wirksamkeit sowie eine ausgezeichneteVerträglichkeit gezeigt hat.Seine Eigenschaften machen ONCOFID®-P ideal auch für die lokoregionaleBehandlung einiger Formen des Mesothelioms, besonders des Pleuramesothelioms,das ungefähr 83 % aller Mesotheliome ausmacht, eine Gruppe von hochletalenNeoplasmen mit einer durchschnittlichen Überlebensrate von 10,6 % bei 5 Jahrenund 49,8 % bei einem Jahr nach der Diagnose*.Das Auftreten von Mesotheliom steht in engem Zusammenhang mit der Expositiongegenüber Asbest, das in vielen Industriezweigen als Isolator verwendet wird,vom Bauwesen über Marineflugzeuge bis hin zur Schwerindustrie."Die Patienten werden im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert und dieSterblichkeitsrate nach dem ersten Jahr ist hoch. Die Patienten haben in allenLändern eine im Wesentlichen einheitliche Prognose und in den letzten dreißigJahren hat es keine signifikanten therapeutischen Verbesserungen gegeben ",erklärte Prof. Antonio Rosato , Professor an der Universität Padua und Direktorder Abteilung für Immunologie und molekulare Onkologie und stellvertretender