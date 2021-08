Montabaur (dts Nachrichtenagentur) - Der United-Internet-Konzern will die Konkurrenz beim neuen Mobilfunkstandard 5G mit hohen Bandbreiten unter Druck setzen. Die Tochterfirma 1&1 Drillisch werde "echtes 5G" bauen, sagte Vorstandschef Ralph Dommermuth dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe)."Wir verwenden nur Antennen, die Gigabitgeschwindigkeit liefern", diese würden zudem alle ans bundesweite Glasfasernetz der Konzerntochter Versatel angeschlossen. Die Konkurrenz spiele bislang an viele Stationen nur Softwareupdates auf, um sie aufzurüsten. "Daran sieht man, dass ein Neueinsteiger Innovationsdruck erzeugt." Am Mittwoch hat United Internet angekündigt, dass der japanische Technologiekonzern Rakuten als Generalunternehmer das Netz aufbauen soll.