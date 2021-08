BioNTech-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund zehn Prozent im Gewinn. Damit stellt sich der Preis nun auf 326,00 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato hatten 298,00 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Fazit: Bei BioNTech geht es ordentlich zur Sache.