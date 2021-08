CREDIT SUISSE stuft ZOOPLUS AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Victoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: ZOOPLUS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 368

Kursziel alt: 368

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zooplus nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 368 Euro belassen. Analystin Victoria Petrova stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem ein weitgehendes Einvernehmen unter den Anlegern bezüglich des Potenzials des Marktes für Heimtierbedarf fest. Zooplus sei dabei gut positioniert, um von etlichen Trends in dem Sektor zu profitieren./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 12:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.